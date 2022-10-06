Беларусь отправила российским военным в Украине почти 30 вагонов боеприпасов – Генштаб

"В настоящее время идет работа группы офицеров Южного военного округа по отбору и перемещению автомобильных шин, узлов, агрегатов и других запчастей для техники противника", – сообщил Громов.
Он рассказал, что с начала октября из белорусских арсеналов хранения ракет и боеприпасов направлено оккупационным войскам на донецкое и херсонское направление почти 30 вагонов с боеприпасами.
Всего с начала полномасштабной агрессии было отправлено 26 эшелонов общим числом почти 250 вагонов и весом более 10 тыс. тонн.
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты.
По данным украинской разведки за 29 сентября, в Беларуси готовят места для размещения 20 тыс. мобилизованных из России, они должны пополнить дислоцированные в республике российские подразделения.
Совету нацбезопасности и обороны Украины известно, что президент РФ Владимир Путин ежедневно давит на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.
В ночь на 6 октября российская авиация нанесла ракетный удар по Украине с территории Беларуси – впервые с августа.