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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Беларусь отправила российским военным в Украине почти 30 вагонов боеприпасов – Генштаб

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Беларусь помогает России бомбить украинские территории
Беларусь помогает России бомбить украинские территории
Фото: EPA

Беларусь продолжает оказывать помощь агрессору, она отправила вагоны с боеприпасами российским войскам на территории Украины. Об этом сообщил 6 октября заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов на брифинге, который транслировало Военное телевидение Украины.

"В настоящее время идет работа группы офицеров Южного военного округа по отбору и перемещению автомобильных шин, узлов, агрегатов и других запчастей для техники противника", – сообщил Громов.

Он рассказал, что с начала октября из белорусских арсеналов хранения ракет и боеприпасов направлено оккупационным войскам на донецкое и херсонское направление почти 30 вагонов с боеприпасами.

Всего с начала полномасштабной агрессии было отправлено 26 эшелонов общим числом почти 250 вагонов и весом более 10 тыс. тонн.

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты.

По данным украинской разведки за 29 сентября, в Беларуси готовят места для размещения 20 тыс. мобилизованных из России, они должны пополнить дислоцированные в республике российские подразделения.

Совету нацбезопасности и обороны Украины известно, что президент РФ Владимир Путин ежедневно давит на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

В ночь на 6 октября российская авиация нанесла ракетный удар по Украине с территории Беларуси – впервые с августа.

Теги: Беларусь, боеприпасы, российская агрессия, война России против Украины, Алексей Громов
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