Беларусь отправила российским военным в Украине почти 30 вагонов боеприпасов – Генштаб

"В настоящее время идет работа группы офицеров Южного военного округа по отбору и перемещению автомобильных шин, узлов, агрегатов и других запчастей для техники противника", – сообщил Громов.

Он рассказал, что с начала октября из белорусских арсеналов хранения ракет и боеприпасов направлено оккупационным войскам на донецкое и херсонское направление почти 30 вагонов с боеприпасами.

Всего с начала полномасштабной агрессии было отправлено 26 эшелонов общим числом почти 250 вагонов и весом более 10 тыс. тонн.