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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ сообщила о подозрении белорусу-наемнику, который приехал убивать украинцев

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Сейчас с наемником работают следователи СБУ
Сейчас с наемником работают следователи СБУ
Фото: depositphotos.com

Подозрение за наемничество получил 22-летний гражданин Беларуси, который приехал убивать украинцев в составе российской частной военной компании "Редут". Об этом 6 октября сообщила в Telegram пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, сейчас наемник ранен и находится в украинском плену, куда он попал во время контрнаступления Вооруженных сил Украины на донецком направлении.

Следователям удалось установить, что белорус сам вышел на российскую частную военную компанию в июле 2022 года. Ему предложили приехать в РФ, и уже 19 июля он подписал договор на прохождение военной службы с ЧВК "Редут" на позиции пулеметчика.

21 июля наемник прибыл в Изюм Харьковской области, где получил оружие и начал воевать. В августе его передислоцировали в село Сватово Луганской области, а затем в село Коровий Яр Лиманского района Донецкой области. Там он продолжил выполнять план России по захвату территории Украины, сообщили в СБУ.

19 сентября во время контрнаступления ВСУ наемник попал в плен. Сейчас с ним работают следователи СБУ. Его действия квалифицируются по ч. 4 ст. 447 Уголовного кодекса Украины (наемничество). Белорусу грозит до 10 лет лишения свободы.

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты.

По данным украинской разведки на 29 сентября, в Беларуси готовят места для размещения 20 тыс. мобилизованных из России, они должны пополнить дислоцирующиеся в республике российские подразделения.

Совету нацбезопасности и обороны Украины известно, что президент РФ Владимир Путин ежедневно оказывает давление на называющего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси. Сам Лукашенко сказал, что Беларусь не скрывает, что участвует в так называемой специальной военной операции РФ, но добавил, что белорусы "никого не убивают и никуда не посылают своих военных".

Теги: Россия, СБУ, Украина, Беларусь, оружие, война, захват, плен, наемники, ВСУ, украинцы, война России против Украины, подозрение, следователь, ЧВК, контрнаступление
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