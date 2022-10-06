СБУ сообщила о подозрении белорусу-наемнику, который приехал убивать украинцев

По информации СБУ, сейчас наемник ранен и находится в украинском плену, куда он попал во время контрнаступления Вооруженных сил Украины на донецком направлении.

Следователям удалось установить, что белорус сам вышел на российскую частную военную компанию в июле 2022 года. Ему предложили приехать в РФ, и уже 19 июля он подписал договор на прохождение военной службы с ЧВК "Редут" на позиции пулеметчика.

21 июля наемник прибыл в Изюм Харьковской области, где получил оружие и начал воевать. В августе его передислоцировали в село Сватово Луганской области, а затем в село Коровий Яр Лиманского района Донецкой области. Там он продолжил выполнять план России по захвату территории Украины, сообщили в СБУ.

19 сентября во время контрнаступления ВСУ наемник попал в плен. Сейчас с ним работают следователи СБУ. Его действия квалифицируются по ч. 4 ст. 447 Уголовного кодекса Украины (наемничество). Белорусу грозит до 10 лет лишения свободы.