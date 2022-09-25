В Беларусь прибыли наемники ЧВК "Лига" с украинской военной формой, они могут устроить провокации на границе – Центр национального сопротивления

По информации центра, полученной от белорусского подполья, в Минск прибыли 130 наемников ЧВК "Лига" с личным оружием и боеприпасами.
"Уже 22 сентября на территорию белорусского частного охранного предприятия "ГардСервис", где размещаются наемники, было доставлено 300 единиц украинской военной формы, которую россияне захватили на складах в Херсонской области", – говорится в сообщении.
Украинские аналитики ожидают, что наемники могут устроить диверсии в районе населенных пунктов Пинск, Иваново и Кобрин, чтобы втянуть Беларусь в войну РФ против Украины.
В центре подчеркнули, что "ГардСервис" – "не просто частное охранное предприятие". Это первая подобная фирма в Беларуси, созданная специальным указом находящегося при власти в стране Александра Лукашенко в 2019 году.
"Базируются "охранники" на территории бывшего центра подготовки белорусских спецназовцев", – отметили в Центре национального сопротивления.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
20 сентября Лукашенко заявил, что министерству обороны Беларуси и всем силовым структурам поручено начать подготовку к обороне страны по нормам военного времени.
В 2018 году координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщал, что на базе ЧВК "Вагнер" возникло новое незаконное вооруженное формирование "Лига". Командиром его основного боевого подразделения "Лига ветеранов" стал основатель ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин (позывной Вагнер).
В начале марта Генштаб ВСУ сообщал, что с целью усиления группировки войск на киевском направлении оккупанты планируют перебросить до тысячи боевиков из состава частной военной компании "Лига" (бывшая ЧВК "Вагнер").
В июле глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказывал, что на Донбассе действуют хорошо подготовленные ДРГ из наемников ЧВК "Лига", которые переодеваются в форму ВСУ и говорят на украинском.