В Беларусь прибыли наемники ЧВК "Лига" с украинской военной формой, они могут устроить провокации на границе – Центр национального сопротивления

У наемников есть захваченная на складах в Херсонской области украинская военная форма Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

По информации центра, полученной от белорусского подполья, в Минск прибыли 130 наемников ЧВК "Лига" с личным оружием и боеприпасами.

"Уже 22 сентября на территорию белорусского частного охранного предприятия "ГардСервис", где размещаются наемники, было доставлено 300 единиц украинской военной формы, которую россияне захватили на складах в Херсонской области", – говорится в сообщении.

Украинские аналитики ожидают, что наемники могут устроить диверсии в районе населенных пунктов Пинск, Иваново и Кобрин, чтобы втянуть Беларусь в войну РФ против Украины.

В центре подчеркнули, что "ГардСервис" – "не просто частное охранное предприятие". Это первая подобная фирма в Беларуси, созданная специальным указом находящегося при власти в стране Александра Лукашенко в 2019 году.

"Базируются "охранники" на территории бывшего центра подготовки белорусских спецназовцев", – отметили в Центре национального сопротивления.

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20 сентября Лукашенко заявил, что министерству обороны Беларуси и всем силовым структурам поручено начать подготовку к обороне страны по нормам военного времени.