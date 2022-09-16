Российские захватчики готовят диверсии на оккупированных территориях "под чужим флагом" – ОК "ЮГ"

В ВСУ призвали граждан на оккупированных территориях воздержаться от посещения общественных мест в период с 17-го по 20 сентября Фото: ЕРА

"С целью недопущения совершения так называемого военного преступления "под чужим флагом" жителям временно оккупированных территорий следует учесть, что необходимо воздержаться от посещения общественных мест в период с 17-го по 20 сентября", – говорится в сообщении.

По имеющимся данным, российские захватчики планируют использовать форму ВСУ и государственный флаг Украины для дискредитации украинских подразделений инсценировкой "недостойных поступков и провокаций".

"Не позволяйте враждебным силам вводить вас в заблуждение и погружать в панику, будьте бдительны и сознательны, соблюдайте меры безопасности и доверяйте силам обороны, которые стоят на страже вашей безопасности. Помните о правиле двух стен на случай обстрелов и о недопустимости распространения информации о действиях, перемещении и расположении наших подразделений – не помогайте врагу", – подчеркнули в ВСУ.

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