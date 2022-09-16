Российские захватчики готовят диверсии на оккупированных территориях "под чужим флагом" – ОК "ЮГ"

"С целью недопущения совершения так называемого военного преступления "под чужим флагом" жителям временно оккупированных территорий следует учесть, что необходимо воздержаться от посещения общественных мест в период с 17-го по 20 сентября", – говорится в сообщении.
По имеющимся данным, российские захватчики планируют использовать форму ВСУ и государственный флаг Украины для дискредитации украинских подразделений инсценировкой "недостойных поступков и провокаций".
"Не позволяйте враждебным силам вводить вас в заблуждение и погружать в панику, будьте бдительны и сознательны, соблюдайте меры безопасности и доверяйте силам обороны, которые стоят на страже вашей безопасности. Помните о правиле двух стен на случай обстрелов и о недопустимости распространения информации о действиях, перемещении и расположении наших подразделений – не помогайте врагу", – подчеркнули в ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В украинской разведке считают, что оккупанты планируют провокации на атомных электростанциях Украины.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.
ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта на юге Украины, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".
По данным Минобороны Украины на 14 сентября, в Харьковской области начиная с 6 сентября ВСУ удалось освободить около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.