В оккупированном Мариуполе возможны провокации с жертвами и использованием украинской военной формы – Андрющенко

"Складывая в кучу всю информацию из Мариуполя, почти нет сомнений, что в течение этого спектакля произойдет провокация с жертвами. Причем не TikTok-постановка, а настоящая. Обязательно при визуальном участии кого-то в украинской военной форме. Слишком много предпосылок и публичной подготовки к этому", – написал он.
Андрющенко выразил надежду, что ошибается.
Перед этим советник мэра описывал попытки оккупантов с автоматчиками провести в Мариуполе "голосование" о присоединении к России.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. Оборона города продолжалась 86 дней. В настоящее время Мариуполь остается под оккупацией РФ.
23 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей начались пятидневные псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.
Центральная избирательная комиссия Украины призывала людей не участвовать в голосовании. Там заявили, что такие псевдореферендумы не имеют "ничего общего ни с законом, ни с международными стандартами, ни с процедурой, а также не будут иметь юридических последствий".
Главы МИД "Группы семи" заявили, что не признают результатов "референдумов", которые российские оккупанты начали проводить на захваченных украинских территориях. С похожими заявлениями выступили и отдельные страны, в том числе США – президент Джо Байден назвал голосование "бутафорией".