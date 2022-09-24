В оккупированном Мариуполе возможны провокации с жертвами и использованием украинской военной формы – Андрющенко

"Складывая в кучу всю информацию из Мариуполя, почти нет сомнений, что в течение этого спектакля произойдет провокация с жертвами. Причем не TikTok-постановка, а настоящая. Обязательно при визуальном участии кого-то в украинской военной форме. Слишком много предпосылок и публичной подготовки к этому", – написал он.

Андрющенко выразил надежду, что ошибается.

Перед этим советник мэра описывал попытки оккупантов с автоматчиками провести в Мариуполе "голосование" о присоединении к России.

Война России против Украины. Главное (обновляется)