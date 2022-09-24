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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированном Мариуполе возможны провокации с жертвами и использованием украинской военной формы – Андрющенко

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Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая
Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая
Фото: EPA

В захваченном российскими войсками Мариуполе Донецкой области оккупанты могут устроить провокацию с гибелью людей. Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил в Telegram 24 сентября.

"Складывая в кучу всю информацию из Мариуполя, почти нет сомнений, что в течение этого спектакля произойдет провокация с жертвами. Причем не TikTok-постановка, а настоящая. Обязательно при визуальном участии кого-то в украинской военной форме. Слишком много предпосылок и публичной подготовки к этому", – написал он.

Андрющенко выразил надежду, что ошибается.

Перед этим советник мэра описывал попытки оккупантов с автоматчиками провести в Мариуполе "голосование" о присоединении к России.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. Оборона города продолжалась 86 дней. В настоящее время Мариуполь остается под оккупацией РФ.

23 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей начались пятидневные псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.

Центральная избирательная комиссия Украины призывала людей не участвовать в голосовании. Там заявили, что такие псевдореферендумы не имеют "ничего общего ни с законом, ни с международными стандартами, ни с процедурой, а также не будут иметь юридических последствий".

Главы МИД "Группы семи" заявили, что не признают результатов "референдумов", которые российские оккупанты начали проводить на захваченных украинских территориях. С похожими заявлениями выступили и отдельные страны, в том числе США – президент Джо Байден назвал голосование "бутафорией".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Мариуполь, провокации, жертвы, советник, война России против Украины, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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