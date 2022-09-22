Подростков, которые пели гимн Украины в Мариуполе, не нашли, оккупанты инсценировали арест – Андрющенко

Оккупанты скрыли лица на видео, потому что снимали в нем своих детей и их друзей, заявил Петр Андрющенко Скриншот: Андрющенко Time / Telegram

"Есть подтверждение от наших инсайдеров и членов сопротивления. Никакого ареста в итоге не произошло. Неделя разыскных мероприятий не принесла желаемого результата оккупантам. По доносам арестовали нескольких любителей употребления алкоголя, но они оказались не теми", — сообщил Андрющенко.

По его словам, ради отчета коллаборанты в полиции сняли ролик об "аресте", а в качестве "правонарушителей" привлекли своих детей и их друзей. Именно поэтому на видео часть лиц размыта, пишет Андрющенко.

"А неизвестные патриоты так и остались неизвестными. По крайней мере, для оккупационных властей. Поэтому выдыхайте. Что тут скажешь? Мразота – хорошая попытка, но болт. Работаем дальше", – заявил советник мэра.