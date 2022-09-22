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Подростков, которые пели гимн Украины в Мариуполе, не нашли, оккупанты инсценировали арест – Андрющенко

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Оккупанты скрыли лица на видео, потому что снимали в нем своих детей и их друзей, заявил Петр Андрющенко
Оккупанты скрыли лица на видео, потому что снимали в нем своих детей и их друзей, заявил Петр Андрющенко
Скриншот: Андрющенко Time / Telegram

Подростков в Мариуполе Донецкой области, которые пели гимн Украины, так и не смогли найти. Заявление оккупантов об их аресте оказалось ложью, а видео — постановкой, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram 22 сентября.

"Есть подтверждение от наших инсайдеров и членов сопротивления. Никакого ареста в итоге не произошло. Неделя разыскных мероприятий не принесла желаемого результата оккупантам. По доносам арестовали нескольких любителей употребления алкоголя, но они оказались не теми", — сообщил Андрющенко.

По его словам, ради отчета коллаборанты в полиции сняли ролик об "аресте", а в качестве "правонарушителей" привлекли своих детей и их друзей. Именно поэтому на видео часть лиц размыта, пишет Андрющенко.

"А неизвестные патриоты так и остались неизвестными. По крайней мере, для оккупационных властей. Поэтому выдыхайте. Что тут скажешь? Мразота – хорошая попытка, но болт. Работаем дальше", – заявил советник мэра.

Контекст:

Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. Оборона города продолжалась 86 дней. В настоящее время Мариуполь остается под оккупацией РФ.

Андрющенко рассказывал в интервью изданию "ГОРДОН", что люди в Мариуполе живут "в поисках еды, воды, работы, приготовления пищи и надежды".

20 сентября оккупанты заявили, что во временно оккупированном Мариуполе арестовали подростков за исполнение гимна Украины. Было опубликовано видео якобы с задержанными.

Теги: арест, Мариуполь, гимн Украины, война России против Украины, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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