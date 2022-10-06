Россия ударила по Украине с территории Беларуси впервые с конца августа

Ракета Х-22. Такой ракетой стреляли по территории Украины из Беларуси Фото: wikipedia.org

"Сегодня утром четыре самолета Ту-22М3 стратегической авиации страны агрессора из воздушного пространства Беларуси нанесли авиационный удар по территории Украины. Предыдущее применение авиации по этому направлению было 28 августа", – сказал он.

Речь идет об ударе по Хмельницкой области, который противник нанес ракетами Х-22, уточнил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.