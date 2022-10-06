Россия ударила по Украине с территории Беларуси впервые с конца августа

"Сегодня утром четыре самолета Ту-22М3 стратегической авиации страны агрессора из воздушного пространства Беларуси нанесли авиационный удар по территории Украины. Предыдущее применение авиации по этому направлению было 28 августа", – сказал он.
Речь идет об ударе по Хмельницкой области, который противник нанес ракетами Х-22, уточнил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с массированного удара высокоточными ракетами по украинским военным объектам и продолжает выпускать ракеты по Украине практически ежедневно.
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 13 июля отмечал, что РФ использует в Украине все виды своего ракетного вооружения.
По данным президента Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.
В результате атаки на Хмельницкую область 6 октября разрушений инфраструктуры и пожаров нет. Одна ракета упала рядом с инфраструктурным объектом, другая упала на пустыре.