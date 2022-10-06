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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия ударила по Украине с территории Беларуси впервые с конца августа

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Ракета Х-22. Такой ракетой стреляли по территории Украины из Беларуси
Ракета Х-22. Такой ракетой стреляли по территории Украины из Беларуси
Фото: wikipedia.org

В ночь на 6 октября российская авиация нанесла ракетный удар по Украине с территории Беларуси. Об этом рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов в комментарии "Украинской правде".

"Сегодня утром четыре самолета Ту-22М3 стратегической авиации страны агрессора из воздушного пространства Беларуси нанесли авиационный удар по территории Украины. Предыдущее применение авиации по этому направлению было 28 августа", – сказал он.

Речь идет об ударе по Хмельницкой области, который противник нанес ракетами Х-22, уточнил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с массированного удара высокоточными ракетами по украинским военным объектам и продолжает выпускать ракеты по Украине практически ежедневно.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 13 июля отмечал, что РФ использует в Украине все виды своего ракетного вооружения.

По данным президента Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.

В результате атаки на Хмельницкую область 6 октября разрушений инфраструктуры и пожаров нет. Одна ракета упала рядом с инфраструктурным объектом, другая упала на пустыре.

Теги: Беларусь, Хмельницкая область, война России против Украины, ракеты, Юрий Игнат
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