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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты утром атаковали Хмельницкую область двумя ракетами – ОВА

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В Хмельницкой области зафиксировали ракетную атаку россиян (иллюстративное фото)
В Хмельницкой области зафиксировали ракетную атаку россиян (иллюстративное фото)
Фото: Повітряне командування "Схід" / Facebook

Хмельницкая область утром 6 октября подверглась ракетной атаке российских войск, сообщил в Telegram глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

"Сегодня около 6.00 в Шепетовском районе нашей области зафиксированы взрывы 2-х ракет, выпущенных оккупантами. Одна ракета упала рядом с инфраструктурным объектом. Разрушений инфраструктуры и пожаров нет. Другая упала на пустыре", – написал он.

По предварительной информации, в результате падения ракеты зафиксированы незначительные повреждения некоторых из близлежащих домов. Погибших и пострадавших нет. На месте работают соответствующие службы.

Кроме того, как сообщил глава ОВА, произошла временная остановка поездов, поскольку в результате ракетного удара дерево упало на железнодорожный путь.

"Движение поезда возобновлено", – добавил Гамалий. 

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с массированного удара высокоточными ракетами по украинским военным объектам и продолжает выпускать ракеты по Украине практически ежедневно.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 13 июля отмечал, что РФ использует в Украине все виды своего ракетного вооружения.

По данным президента Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.

Теги: Россия, ПВО, Хмельницкая область, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, ракета, Сергей Гамалий, российские оккупанты, Юрий Игнат
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