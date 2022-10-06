Оккупанты утром атаковали Хмельницкую область двумя ракетами – ОВА

"Сегодня около 6.00 в Шепетовском районе нашей области зафиксированы взрывы 2-х ракет, выпущенных оккупантами. Одна ракета упала рядом с инфраструктурным объектом. Разрушений инфраструктуры и пожаров нет. Другая упала на пустыре", – написал он.
По предварительной информации, в результате падения ракеты зафиксированы незначительные повреждения некоторых из близлежащих домов. Погибших и пострадавших нет. На месте работают соответствующие службы.
Кроме того, как сообщил глава ОВА, произошла временная остановка поездов, поскольку в результате ракетного удара дерево упало на железнодорожный путь.
"Движение поезда возобновлено", – добавил Гамалий.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с массированного удара высокоточными ракетами по украинским военным объектам и продолжает выпускать ракеты по Украине практически ежедневно.
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 13 июля отмечал, что РФ использует в Украине все виды своего ракетного вооружения.
По данным президента Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.