Оккупанты утром атаковали Хмельницкую область двумя ракетами – ОВА

"Сегодня около 6.00 в Шепетовском районе нашей области зафиксированы взрывы 2-х ракет, выпущенных оккупантами. Одна ракета упала рядом с инфраструктурным объектом. Разрушений инфраструктуры и пожаров нет. Другая упала на пустыре", – написал он.

По предварительной информации, в результате падения ракеты зафиксированы незначительные повреждения некоторых из близлежащих домов. Погибших и пострадавших нет. На месте работают соответствующие службы.

Кроме того, как сообщил глава ОВА, произошла временная остановка поездов, поскольку в результате ракетного удара дерево упало на железнодорожный путь.

"Движение поезда возобновлено", – добавил Гамалий.