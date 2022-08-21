В Хмельницкой области будут судить местного жителя, который составил для оккупантов план наступления на регион и маршрут движения

"Подозреваемый высылал представителю РФ фото и видео расположения и перемещения военнослужащих и техники ВСУ. Он также составил план наступления на Хмельницкий и выгодный маршрут движения", – говорится в сообщении.

Мужчину обвиняют в госизмене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса). Ему грозит пожизненное лишение свободы.