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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Хмельницкой области будут судить местного жителя, который составил для оккупантов план наступления на регион и маршрут движения

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Дело передали в суд
Дело передали в суд
Фото: depositphotos.com

В Хмельницкой области местного жителя обвиняют в передаче оккупантам за вознаграждение информации о местах дислокации Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора 20 августа.

"Подозреваемый высылал представителю РФ фото и видео расположения и перемещения военнослужащих и техники ВСУ. Он также составил план наступления на Хмельницкий и выгодный маршрут движения", – говорится в сообщении.

Мужчину обвиняют в госизмене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса). Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Контекст:

Россия атаковала ракетами объекты в Хмельницкой области и раньше, в частности 2-го и 12 апреля14 июня и 5 июля.

28 апреля в результате вечернего обстрела оккупантами Хмельницкой области возник пожар на инфраструктурном объекте в Шепетовском районе, погибших нет, отмечал Гамалий.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Хмельницкий, Хмельницкая область, госизмена, война России против Украины
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