В Хмельницкой области будут судить местного жителя, который составил для оккупантов план наступления на регион и маршрут движения

"Подозреваемый высылал представителю РФ фото и видео расположения и перемещения военнослужащих и техники ВСУ. Он также составил план наступления на Хмельницкий и выгодный маршрут движения", – говорится в сообщении.
Мужчину обвиняют в госизмене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса). Ему грозит пожизненное лишение свободы.
Россия атаковала ракетами объекты в Хмельницкой области и раньше, в частности 2-го и 12 апреля, 14 июня и 5 июля.
28 апреля в результате вечернего обстрела оккупантами Хмельницкой области возник пожар на инфраструктурном объекте в Шепетовском районе, погибших нет, отмечал Гамалий.