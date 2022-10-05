В Гуляйполе под обстрелом погибли замглавы местной общины и руководитель коммунального предприятия – ОВА

"Светлая память. Наши соболезнования всем родным и близким погибших. Эти люди никуда не убегали. До последнего были на своих рабочих местах. Защищали и поддерживали непокоренный город-герой Гуляйполе", – написал Старух.

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области.

Областной центр россияне оккупировать не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.

Гуляйполе постоянно обстреливают, в городе много разрушений. Он расположен на административной границе трех областей и является стратегической точкой для россиян.