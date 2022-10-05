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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Гуляйполе под обстрелом погибли замглавы местной общины и руководитель коммунального предприятия – ОВА

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Оккупанты убили двух жителей Гуляйполя
Оккупанты убили двух жителей Гуляйполя
Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

В результате ракетного обстрела российскими оккупантами города Гуляйполе Запорожской области погиб заместитель главы местной общины Александр Савицкий и руководитель КП "Благоустройствосервис" Александр Косаренко, Об этом 5 октября в Telegram сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Светлая память. Наши соболезнования всем родным и близким погибших. Эти люди никуда не убегали. До последнего были на своих рабочих местах. Защищали и поддерживали непокоренный город-герой Гуляйполе", – написал Старух.

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области.

Областной центр россияне оккупировать не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.

Гуляйполе постоянно обстреливают, в городе много разрушений. Он расположен на административной границе трех областей и является стратегической точкой для россиян.

Теги: Россия, Украина, смерть, артиллерия, жертвы, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, ракета, разрушения, погибшие, Александр Старух, российские оккупанты, Гуляйполе
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