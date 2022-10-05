В результате ракетного удара по Запорожью были разрушены объекты инфраструктуры – глава ОВА

Старух сообщил, что ракеты попали по объектам инфраструктуры Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

"Враг выпустил ракеты по областному центру и окрестностям города. Разрушениям подверглись объекты инфраструктуры. Информация о пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

По его словам, отработали силы противовоздушной обороны.

"Если где-то, видите неразорванный боеприпас, его остатки не подходите близко, не фотографируйте. Сообщите о находке спасателям по телефону 101 или 112. Соблюдаем правила неразглашения информации", – написал Старух.