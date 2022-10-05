В результате ракетного удара по Запорожью были разрушены объекты инфраструктуры – глава ОВА

"Враг выпустил ракеты по областному центру и окрестностям города. Разрушениям подверглись объекты инфраструктуры. Информация о пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.
По его словам, отработали силы противовоздушной обороны.
"Если где-то, видите неразорванный боеприпас, его остатки не подходите близко, не фотографируйте. Сообщите о находке спасателям по телефону 101 или 112. Соблюдаем правила неразглашения информации", – написал Старух.
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области.
Областной центр россияне оккупировать не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.