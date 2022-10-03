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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия выпустила по Запорожью и области 10 ракет С-300. Пострадал детский реабилитационный центр – ОГА

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В Запорожье получил реабилитационный центр, где учились дети с особыми потребностями
В Запорожье получил реабилитационный центр, где учились дети с особыми потребностями
Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

Рано утром 3 октября российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Запорожью и по двум селам Запорожского района. Выпущено около 10 ракет С-300, сообщил в Telegram глава облгосадминистрации Александр Старух.

В результате ударов в Запорожье разрушены объекты инфраструктуры. Известно об одном пострадавшем, он госпитализирован.

В частности, разрушения получил реабилитационный центр, где учились дети с особыми потребностями.

В результате атак по селам вблизи города, пострадавших нет. По предварительной информации, ракеты упали вне населенных пунктов.

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области.

Областной центр россияне оккупировать не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Запорожье, война, Запорожская область, война России против Украины, ракеты, С-300, пострадавшие, российские оккупанты
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