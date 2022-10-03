Россия выпустила по Запорожью и области 10 ракет С-300. Пострадал детский реабилитационный центр – ОГА

В результате ударов в Запорожье разрушены объекты инфраструктуры. Известно об одном пострадавшем, он госпитализирован.
В частности, разрушения получил реабилитационный центр, где учились дети с особыми потребностями.
В результате атак по селам вблизи города, пострадавших нет. По предварительной информации, ракеты упали вне населенных пунктов.
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области.
Областной центр россияне оккупировать не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.