Россия выпустила по Запорожью и области 10 ракет С-300. Пострадал детский реабилитационный центр – ОГА

В Запорожье получил реабилитационный центр, где учились дети с особыми потребностями Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

В результате ударов в Запорожье разрушены объекты инфраструктуры. Известно об одном пострадавшем, он госпитализирован.

В частности, разрушения получил реабилитационный центр, где учились дети с особыми потребностями.

В результате атак по селам вблизи города, пострадавших нет. По предварительной информации, ракеты упали вне населенных пунктов.