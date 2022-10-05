Над Запорожьем украинская ПВО сбила "Искандер" – ОВА

"Силы противовоздушной обороны работают. Одна из ракет, кассетного типа, была обезврежена над городом. Обломки рухнули в разных местах Запорожья. Ни в коем случае нельзя их трогать, они опасны", – предупредил Старух.

По словам главы ОВА, если бы эта ракета достигла цели, разрушения были бы значительно масштабнее.

Утром 5 октября Старух сообщал, что российские войска нанесли очередные ракетные удары по Запорожью и окрестностям города, разрушениям подверглись объекты инфраструктуры.