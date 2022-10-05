Над Запорожьем украинская ПВО сбила "Искандер" – ОВА

"Силы противовоздушной обороны работают. Одна из ракет, кассетного типа, была обезврежена над городом. Обломки рухнули в разных местах Запорожья. Ни в коем случае нельзя их трогать, они опасны", – предупредил Старух.
По словам главы ОВА, если бы эта ракета достигла цели, разрушения были бы значительно масштабнее.
Утром 5 октября Старух сообщал, что российские войска нанесли очередные ракетные удары по Запорожью и окрестностям города, разрушениям подверглись объекты инфраструктуры.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с массированного удара высокоточными ракетами по украинским военным объектам и продолжает выпускать ракеты по Украине практически ежедневно. Оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Областной центр россияне оккупировать не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 13 июля отмечал, что Россия использовала в Украине все виды своего ракетного вооружения. Ракеты, выпущенные из комплекса "Искандер", Игнат в силу их скорости и траектории называл одной из наиболее сложных целей для украинской ПВО.
9 сентября представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий отметил, что у России осталось менее 200 "Искандеров", а ракет С-300 хватит на три года.
По данным президента Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.