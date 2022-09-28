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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Гуляйполю - Запорожская ОВА

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Оккупанты ударили ракетами по центру города в Запорожской области, сообщил глава ОВА
Оккупанты ударили ракетами по центру города в Запорожской области, сообщил глава ОВА
Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты обстреляли Гуляйполе (Запорожская область) ракетами С-300. Об этом 28 сентября сообщил глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Александр Старух в Telegram.

"Гуляйполе непокоренное. Знаковый город Пологовского района сегодня утром подвергся коварному обстрелу. Враг попал тремя ракетами С300 в центр города. Разрушено здание, имевшее статус исторического памятника. Повреждена дорога", - написал Старух.

По его словам, информация о пострадавших уточняется.

Также он отметил, что несколько месяцев оккупанты обстреливают город, чтобы запугать, заставить сдаться, но у них ничего не получается и не получится.

Старух опубликовал фотографии последствий удара российских оккупантов по региону.

Контекст:

Гуляйполе постоянно обстреливают, в городе много разрушений. Он расположен на административной границе трех областей и является стратегической точкой для россиян.

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но периодически бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.

Теги: Россия, Запорожская область, обстрелы, война России против Украины, Александр Старух, российские оккупанты, Гуляйполе
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