Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Гуляйполю - Запорожская ОВА

"Гуляйполе непокоренное. Знаковый город Пологовского района сегодня утром подвергся коварному обстрелу. Враг попал тремя ракетами С300 в центр города. Разрушено здание, имевшее статус исторического памятника. Повреждена дорога", - написал Старух.

По его словам, информация о пострадавших уточняется.

Также он отметил, что несколько месяцев оккупанты обстреливают город, чтобы запугать, заставить сдаться, но у них ничего не получается и не получится.

Старух опубликовал фотографии последствий удара российских оккупантов по региону.

Контекст:

Гуляйполе постоянно обстреливают, в городе много разрушений. Он расположен на административной границе трех областей и является стратегической точкой для россиян.

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но периодически бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.