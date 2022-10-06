В Николаевской области за утро сбили три иранских беспилотника

"В промежуток времени с 9.00 до 11.30 на подлете с моря в Николаевскую область силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" ликвидированы два вражеских дрона-камикадзе Shahed-136 и один ударный беспилотник Mohajer-6", – говорится в сообщении.

Ранее ВС сообщали, что в ночь с 5-го на 6 октября войска России атаковали Украину беспилотниками-камикадзе Shahed-136 иранского производства.