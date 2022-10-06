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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Николаевской области за утро сбили три иранских беспилотника

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ВСУ продолжают сбивать беспилотники иранского производства
ВСУ продолжают сбивать беспилотники иранского производства
Фото: wikipedia.org

Враг продолжает атаковать Украину беспилотниками иранского производства. Утром 6 октября на подлете к Николаевской области противовоздушная оборона сбила три дрона. Об этом сообщило в Facebook командование Воздушных сил.

"В промежуток времени с 9.00 до 11.30 на подлете с моря в Николаевскую область силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" ликвидированы два вражеских дрона-камикадзе Shahed-136 и один ударный беспилотник Mohajer-6", – говорится в сообщении.

Ранее ВС сообщали, что в ночь с 5-го на 6 октября войска России атаковали Украину беспилотниками-камикадзе Shahed-136 иранского производства.

Контекст:

В войне против Украины Россия применяет иранские дроны-камикадзе Shahed-136. По данным сайта "Мілітарний", длина беспилотника – около 3 м, размах крыльев – более 2 м, вес его боевой части составляет 40-50 кг. Дрон летает на высоте от 60 до 4 тыс. м со скоростью около 180 км/ч. У БПЛА громкий двигатель, поэтому дрон слышно за километры. Заявленная дальность действия такого беспилотника – 2,5 тыс. км, сообщила британская разведка.

С начала сентября оккупанты использовали Shahed-136 в основном на юге и востоке – в Одесской, Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях, 5 октября они впервые применили их в Киевской области.

Сбивать эти беспилотники можно с помощью систем ПВО и даже стрелковым оружием, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Теги: ПВО, Николаевская область, беспилотники, российская агрессия, война России против Украины, Воздушные силы Украины
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