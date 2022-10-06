В Киеве были слышны взрывы. ОВА сообщила об учениях саперов в Киевской области

В рамках планируемых мероприятий – отработка навыков извлечения и ликвидации взрывоопасных предметов.

В администрации предупредили, что в связи с этим в некоторых общинах области возможны звуки взрывов.

Сообщение об учениях появилось вскоре после взрывов, которые корреспонденты издания "ГОРДОН" слышали в нескольких районах столицы.