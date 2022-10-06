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В Киеве были слышны взрывы. ОВА сообщила об учениях саперов в Киевской области

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В Вышгородском районе Киевской области проходят учения для саперов
В Вышгородском районе Киевской области проходят учения для саперов
Фото: depositphotos.com

Сегодня, 6 октября, в Вышгородском районе Киевской области проходят учения для саперов. Об этом в Telegram сообщила Киевская областная военная администрация.

В рамках планируемых мероприятий – отработка навыков извлечения и ликвидации взрывоопасных предметов.

В администрации предупредили, что в связи с этим в некоторых общинах области возможны звуки взрывов.

Сообщение об учениях появилось вскоре после взрывов, которые корреспонденты издания "ГОРДОН" слышали в нескольких районах столицы.

Контекст:

По июльской оценке ГСЧС, в Украине потенциально загрязненной взрывоопасными предметами считалась территория площадью 220 тыс. км², это более 20 млн га. Всего с начала полномасштабного вторжения России, как рассказали в ведомстве 11 сентября, пиротехники обследовали 70 тыс. га и обезвредили 197 тыс. взрывоопасных предметов и более 1665 кг взрывчатых веществ.

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел. Первичное разминирование деоккупированных территорий Украины без лесополос, полей, водоемов) продлится год, заявили в МВД 7 сентября.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Киев, взрыв, война, Киевская ОГА, саперы, война России против Украины
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