Мирным жителям опасно возвращаться на деоккупированные территории – Гайдай

"Не все так прекрасно, как бы хотелось. Пока нельзя возвращаться в деоккупированные населенные пункты. Нужно, чтобы линия фронта отошла подальше. Оккупанты очень плотно обстреливают наши села, готовятся к обороне, копают какие-то защитные сооружения. Очень много минируют, чтобы замедлить наступление Вооруженных сил Украины", – сказал он.

Гайдай отметил, что нужно подождать, пока обстрелов станет меньше. На данный момент люди на этих территориях подвергаются большой опасности. Оккупанты проводят разведку и корректируют огонь, если видят подъезжающие машины или скопления людей, сказал он.