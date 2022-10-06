Мирным жителям опасно возвращаться на деоккупированные территории – Гайдай

"Не все так прекрасно, как бы хотелось. Пока нельзя возвращаться в деоккупированные населенные пункты. Нужно, чтобы линия фронта отошла подальше. Оккупанты очень плотно обстреливают наши села, готовятся к обороне, копают какие-то защитные сооружения. Очень много минируют, чтобы замедлить наступление Вооруженных сил Украины", – сказал он.
Гайдай отметил, что нужно подождать, пока обстрелов станет меньше. На данный момент люди на этих территориях подвергаются большой опасности. Оккупанты проводят разведку и корректируют огонь, если видят подъезжающие машины или скопления людей, сказал он.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 23 сентября, что на востоке Украины было освобождено около 9 тыс. км² территории. 4 октября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал, что ВСУ в ходе контрнаступления освободили 1534 населенных пункта.
Аналитики американского Института исследования войны (ISW) 1 октября высказали мнение, что удержание Луганской области интересует президента РФ Владимира Путина меньше, чем территории на юге Украины.
5 октября Гайдай сообщил, что ВСУ освободили от российских оккупантов шесть населенных пунктов в Луганской области.
С 5 октября в РФ считают, что официально "присоединили" Луганскую область к России. В связи с этим в британской разведке прогнозируют, что российское политическое руководство должно быть "обеспокоено" продвижением ВСУ на этом направлении.