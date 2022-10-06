ВСУ заставили россиян отказаться от наступательных действий на запорожском направлении – Генштаб

Российские оккупанты не оставляют попыток ведения обстрелов вдоль всей линии столкновения на запорожском направлении, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 6 октября на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"На запорожском направлении благодаря умелым действиям сил обороны Украины удалось заставить противника отказаться от наступательных действий, но он не оставляет попыток ведения обстрелов вдоль всей линии столкновения, наносит авиационных ударов в районах: Новоселка, Новополь, Ольговское, Дорожнянка, Новоданиловка, Малые Щербаки", – сказал Громов.

Кроме того, оккупанты нанесли ракетные удары по гражданской инфраструктуре Вишневого, Запорожья, Гуляйполя, Андреевки и Днепра, добавил представитель Генштаба.

Война России против Украины. Главное (обновляется)