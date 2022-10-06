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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ заставили россиян отказаться от наступательных действий на запорожском направлении – Генштаб

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Российские оккупанты не оставляют попыток ведения обстрелов вдоль всей линии столкновения на запорожском направлении, отметили в Генштабе ВСУ
Российские оккупанты не оставляют попыток ведения обстрелов вдоль всей линии столкновения на запорожском направлении, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупационные войска из-за давления Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынуждены были отказаться от планов по наступлению на запорожском направлении.

Об этом 6 октября на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"На запорожском направлении благодаря умелым действиям сил обороны Украины удалось заставить противника отказаться от наступательных действий, но он не оставляет попыток ведения обстрелов вдоль всей линии столкновения, наносит авиационных ударов в районах: Новоселка, Новополь, Ольговское, Дорожнянка, Новоданиловка, Малые Щербаки", – сказал Громов.

Кроме того, оккупанты нанесли ракетные удары по гражданской инфраструктуре Вишневого, Запорожья, Гуляйполя, Андреевки и Днепра, добавил представитель Генштаба.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области.

Областной центр россияне оккупировать не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.

Теги: Россия, Украина, Запорожье, Генштаб ВСУ, авиация, Днепр, Запорожская область, Андреевка, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, столкновение, брифинг, российские оккупанты, Гуляйполе, Алексей Громов
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