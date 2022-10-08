В Запорожье уже 17 жертв ракетного удара 6 октября. Среди погибших – ребенок

Госпитализировали, по данным службы, 12 человек.
"Продолжаются аварийно-спасательные работы на месте разрушенных жилых домов в результате ракетных ударов 6 октября. Всего погибло 17 человек (среди них один ребенок), спасен 21 человек, из которых 12 госпитализированы", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что по одному адресу из-под завалов пятиэтажного жилого дома спасатели смогли достать 13 погибших и спасти живыми шесть человек. По второму адресу из-под завалов четырехэтажного жилого дома деблокированы четыре тела, спасены 15 человек, из которых восемь госпитализированы.
7 октября секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев уточнил, что количество погибших в результате ракетных ударов российских оккупантов по Запорожью достигло 14 человек.
Оккупанты обстреляли Запорожье 6 октября дважды ракетами зенитно-ракетного комплекса С-300. В результате попадания в двух жилых домах произошли разрушения с первого по пятый этаж. Под завалами оказались люди.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.
Областной центр россияне оккупировать не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами. Также россияне начали использовать для ударов по Запорожью иранские дроны-камикадзе.