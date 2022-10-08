В Запорожье уже 17 жертв ракетного удара 6 октября. Среди погибших – ребенок

Госпитализировали, по данным службы, 12 человек.

"Продолжаются аварийно-спасательные работы на месте разрушенных жилых домов в результате ракетных ударов 6 октября. Всего погибло 17 человек (среди них один ребенок), спасен 21 человек, из которых 12 госпитализированы", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что по одному адресу из-под завалов пятиэтажного жилого дома спасатели смогли достать 13 погибших и спасти живыми шесть человек. По второму адресу из-под завалов четырехэтажного жилого дома деблокированы четыре тела, спасены 15 человек, из которых восемь госпитализированы.

7 октября секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев уточнил, что количество погибших в результате ракетных ударов российских оккупантов по Запорожью достигло 14 человек.