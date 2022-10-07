Количество жертв ракетного удара оккупантов по Запорожью возросло до 12 человек – полиция

"На местах попадания продолжают работать полицейские, спасатели и специалисты профильных служб", – говорится в сообщении.
В сумме за прошедшие сутки полицейские зафиксировали девять ударов оккупантов по территории Запорожья, а минувшей ночью россияне впервые нанесли удары дронами-камикадзе. Сообщается, что атаке подверглась жилищная, гражданская и критическая инфраструктура центра города.
В полиции добавили, что, кроме областного центра, были также атакованы населенные пункты Пологовского района. Зафиксированы обстрелы из реактивных систем залпового огня и артиллерии в городах Орехов, Гуляйполе и близлежащих селах Запорожской области.
"Под огнем оккупантов оказались частные и многоквартирные дома, автомобили, магазины, медицинские и образовательные учреждения, остановка общественного транспорта и другие инфраструктурные объекты", – говорится в сообщении.
Всего в течение суток полицейские зарегистрировали около 30 сообщений о разрушениях в областном и районных центрах.
По всем фактам вооруженных преступлений страны-агрессора сотрудники полиции и управления СБУ в Запорожской области открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области.
Областной центр россияне оккупировать не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.
Утром 6 октября российские захватчики нанесли семь ракетных ударов по многоэтажкам в Запорожье из зенитно-ракетного комплекса С-300. В результате попадания в двух жилых домах произошли разрушения с первого по пятый этаж.
Под завалами оказались люди, предварительно было известно о семи погибших, минимум пять человек считались пропавшими без вести. Утром 7 октября ГСЧС Украины сообщила об 11 погибших и 13 госпитализированных.