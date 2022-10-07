ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Количество жертв ракетного удара оккупантов по Запорожью возросло до 12 человек – полиция

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Запорожье после ракетного удара оккупантов под завалами находят новых погибших
В Запорожье после ракетного удара оккупантов под завалами находят новых погибших
Фото: zp.npu.gov.ua

В настоящее время установлена информация о 12 погибших в результате ракетных ударов российских войск по Запорожью 6 октября. Еще 12 человек госпитализированы в медицинские учреждения города, среди них два ребенка. Об этом сообщает 7 октября пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Запорожской области.

"На местах попадания продолжают работать полицейские, спасатели и специалисты профильных служб", – говорится в сообщении.

В сумме за прошедшие сутки полицейские зафиксировали девять ударов оккупантов по территории Запорожья, а минувшей ночью россияне впервые нанесли удары дронами-камикадзе. Сообщается, что атаке подверглась жилищная, гражданская и критическая инфраструктура центра города.

В полиции добавили, что, кроме областного центра, были также атакованы населенные пункты Пологовского района. Зафиксированы обстрелы из реактивных систем залпового огня и артиллерии в городах Орехов, Гуляйполе и близлежащих селах Запорожской области.

"Под огнем оккупантов оказались частные и многоквартирные дома, автомобили, магазины, медицинские и образовательные учреждения, остановка общественного транспорта и другие инфраструктурные объекты", – говорится в сообщении.

Всего в течение суток полицейские зарегистрировали около 30 сообщений о разрушениях в областном и районных центрах.

По всем фактам вооруженных преступлений страны-агрессора сотрудники полиции и управления СБУ в Запорожской области открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области.

Областной центр россияне оккупировать не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.

Утром 6 октября российские захватчики нанесли семь ракетных ударов по многоэтажкам в Запорожье из зенитно-ракетного комплекса С-300. В результате попадания в двух жилых домах произошли разрушения с первого по пятый этаж.

Под завалами оказались люди, предварительно было известно о семи погибших, минимум пять человек считались пропавшими без вести. Утром 7 октября ГСЧС Украины сообщила об 11 погибших и 13 госпитализированных.

Теги: Россия, Украина, Запорожье, смерть, ГСЧС, полиция, спасатели, жертвы, преступление, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, С-300, полицейский, ракета, разрушения, инфраструктура, погибшие, российские оккупанты, Гуляйполе, Орехов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Patsyki Z Franeka презентовала новую композицию из серии повстанческих песен. Видео
  Patsyki Z Franeka презентовала новую композицию из серии повстанческих песен. Видео
Завадюк показал новое патриотичное тату на спине. Фото
Завадюк показал новое патриотичное тату на спине. Фото
  Группа Måneskin выпустила песню о любви и расставании. Видео
  Группа Måneskin выпустила песню о любви и расставании. Видео
Сестра Ефросининой сделала селфи в тренажерном зале
Сестра Ефросининой сделала селфи в тренажерном зале
Основатель Telegram-канала "Труха" рассказал, что означает название паблика
Основатель Telegram-канала "Труха" рассказал, что означает название паблика
  Полякова показала Ефросининой, как выглядеть моложе. Видео
  Полякова показала Ефросининой, как выглядеть моложе. Видео
Группа из Нидерландов Within Temptation поддержала Украину на концерте в Миннеаполисе. Видео
Группа из Нидерландов Within Temptation поддержала Украину на концерте в Миннеаполисе. Видео
Российские СМИ заявили, что в РФ мобилизовали 31-летнего внука Пугачевой. Он прокомментировал
Российские СМИ заявили, что в РФ мобилизовали 31-летнего внука Пугачевой. Он прокомментировал
"Лучше бы оставалась в своей стране". Кейт Миддлтон нахамила подданная
"Лучше бы оставалась в своей стране". Кейт Миддлтон нахамила подданная
"После страшного изнасилования в кино". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук заявила, что отказывается от некоторых ролей
"После страшного изнасилования в кино". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук заявила, что отказывается от некоторых ролей
"Гладила стены. Волновалась, благодарила за все, что здесь было". Дорофеева рассказала о своем возвращении в Украину
"Гладила стены. Волновалась, благодарила за все, что здесь было". Дорофеева рассказала о своем возвращении в Украину
Мейхер надела шелковый комбинезон без бюстгальтера. Фото
Мейхер надела шелковый комбинезон без бюстгальтера. Фото
Наталья Кличко вышла в свет со спутником
Наталья Кличко вышла в свет со спутником
Анита Луценко отправилась в паломничество
Анита Луценко отправилась в паломничество
Осадчая показала младшего брата
Осадчая показала младшего брата
"Какое чудо! Вот это малыш!" Жена Макаревича показала маленького сына крупным планом
"Какое чудо! Вот это малыш!" Жена Макаревича показала маленького сына крупным планом
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Эта ситуация, как бы ни противно это звучало, пошла ему на пользу". Данилко высказался о президентстве Зеленского (214215)
2
53-летняя Лопес в новом фильме снялась в трусах и топе. Видео (43182)
3
"Сильная женщина, хорошо держится", "Пора забыть этого человека". В сети комментируют возможный развод Остапчука со второй женой (42984)
4
Сестра Ефросининой показала, как изменилась за девять лет ее дочь от сына Ющенко (41511)
5
"Мужчина и женщина, которые сражались друг за друга в этой войне". Художница изобразила командира полка "Азов" Прокопенко с женой (33858)
6
"Таня постоянно говорила: "Россия – страна п...дорасов". Экс-супруг Денисовой заявил, что она получила российское гражданство (33661)
7
"Гарантия трудоспособного вечера". Тимошенко похвасталась перекусом из McDonald's (31677)
8
"Все нормальные артисты покинули Россию. Остались Волочковы", "Какой ужас". В сети обсуждают фото Волочковой и ее вокал (31567)
 
 
 
 