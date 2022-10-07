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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ нанесла очередной ракетный удар по Запорожью – ОВА

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Старух призвал жителей Запорожья оставаться в укрытиях
Старух призвал жителей Запорожья оставаться в укрытиях
Фото: Олександр Старух - голова Запорізької ОДА / Facebook

Российские оккупационные войска вечером 7 октября нанесли очередной ракетный удар по Запорожью и окрестностям города. Об этом глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил в Telegram.

"Враг нанес очередной ракетный удар по областному центру и ближайшим окрестностям. Находитесь в укрытиях. Есть риск повторных обстрелов", – написал он. 

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области.

Областной центр россияне оккупировать не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.

Утром 6 октября российские захватчики нанесли семь ракетных ударов по многоэтажкам в Запорожье из зенитно-ракетного комплекса С-300. В результате попадания в двух жилых домах произошли разрушения с первого по пятый этаж, погибло 12 человек

Утром 7 октября оккупанты атаковали Запорожье дронами-камикадзе, есть разрушения и пострадавшие. Через несколько часов областной центр подвергся ракетному удару, известно об одном раненом. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Запорожье, Запорожская ОГА, обстрелы, ракеты, пострадавшие, разрушения, Александр Старух
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