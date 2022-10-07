РФ нанесла очередной ракетный удар по Запорожью – ОВА

"Враг нанес очередной ракетный удар по областному центру и ближайшим окрестностям. Находитесь в укрытиях. Есть риск повторных обстрелов", – написал он.

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области.

Областной центр россияне оккупировать не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.

Утром 6 октября российские захватчики нанесли семь ракетных ударов по многоэтажкам в Запорожье из зенитно-ракетного комплекса С-300. В результате попадания в двух жилых домах произошли разрушения с первого по пятый этаж, погибло 12 человек.

Утром 7 октября оккупанты атаковали Запорожье дронами-камикадзе, есть разрушения и пострадавшие. Через несколько часов областной центр подвергся ракетному удару, известно об одном раненом.