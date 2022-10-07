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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жертв ракетного удара оккупантов по Запорожью уже 14 – городские власти

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К разбору завалов привлекают местных жителей
К разбору завалов привлекают местных жителей
Фото: ДСНС України / Facebook

Число жертв российского ракетного удара по Запорожью 6 октября увеличилось до 14 человек. Об этом сообщил 7 октября в Telegrаm секретарь Запорожского городского совета, и.о. мэра Анатолий Куртев.

"Неутешительные известия продолжают поступать к нам с разбора завалов на домах, которые пострадали от вчерашней атаки. К настоящему времени количество погибших увеличилось уже до 14", – написал он.

Также секретарь горсовета назвал запорожцев несгибаемыми, сильными и сплоченными, "как бы трудно ни было".

"Когда мы попросили людей прийти и помочь коммунальщикам и спасателям с ликвидацией последствий вражеских обстрелов, откликнулось столько горожан, что даже работы на всех не хватило", – объяснил Куртев.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ранее было известно о 12 погибших.

Контекст:

Оккупанты обстреляли Запорожье 6 октября дважды ракетами зенитно-ракетного комплекса С-300. В результате попадания в двух жилых домах произошли разрушения с первого по пятый этаж. Под завалами оказались люди.

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.

Областной центр россияне оккупировать не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами. Также россияне начали использовать для ударов по Запорожью иранские дроны-камикадзе.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Запорожье, война, жертвы, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, ракета, разрушения, погибшие, россияне, Анатолий Куртев
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