Жертв ракетного удара оккупантов по Запорожью уже 14 – городские власти

"Неутешительные известия продолжают поступать к нам с разбора завалов на домах, которые пострадали от вчерашней атаки. К настоящему времени количество погибших увеличилось уже до 14", – написал он.

Также секретарь горсовета назвал запорожцев несгибаемыми, сильными и сплоченными, "как бы трудно ни было".

"Когда мы попросили людей прийти и помочь коммунальщикам и спасателям с ликвидацией последствий вражеских обстрелов, откликнулось столько горожан, что даже работы на всех не хватило", – объяснил Куртев.

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Ранее было известно о 12 погибших.