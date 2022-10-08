В Запорожье снова увеличилось число жертв ракетного удара 6 октября – глава обладминистрации

Завалы в Запорожье разбирают третий день Фото: ДСНС України / Telegram

"Разбор завалов на центральном проспекте города почти завершен. Число погибших увеличилось до 18 человек. Благодаря тому, что наши люди объединились и оперативно разбирали завалы, удалось спасти 21 человека", – написал он.

Старух подчеркнул, что "наказание за эти обстрелы обязательно настигнет террористов".

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Ранее было известно о 17 погибших, среди которых есть ребенок.