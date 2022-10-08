В Запорожье снова увеличилось число жертв ракетного удара 6 октября – глава обладминистрации

"Разбор завалов на центральном проспекте города почти завершен. Число погибших увеличилось до 18 человек. Благодаря тому, что наши люди объединились и оперативно разбирали завалы, удалось спасти 21 человека", – написал он.
Старух подчеркнул, что "наказание за эти обстрелы обязательно настигнет террористов".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Ранее было известно о 17 погибших, среди которых есть ребенок.
Оккупанты обстреляли Запорожье 6 октября дважды ракетами зенитно-ракетного комплекса С-300. В результате попадания в двух жилых домах произошли разрушения с первого по пятый этаж. Под завалами оказались люди.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.
Областной центр россияне оккупировать не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами. Также россияне начали использовать для ударов по Запорожью иранские дроны-камикадзе.