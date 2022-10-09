Оккупанты нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Запорожье – местные власти

"Рашисты снова атаковали Запорожье. Предварительно в результате вражеского обстрела разрушения получила инфраструктура города", – написал он.
Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух уточнил в Telegram, что удар оккупанты нанесли ракетой.
"Враг попал ракетой в объект инфраструктуры областного центра. Возник пожар. Информация о пострадавших уточняется", – отметил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но периодически бьют по нему ракетами.
За последние недели обстрелы Запорожья участились. Украинский город российские военные обстреливали, в частности 7-го, 6-го, 5 октября.