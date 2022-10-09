Оккупанты нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Запорожье – местные власти

"Рашисты снова атаковали Запорожье. Предварительно в результате вражеского обстрела разрушения получила инфраструктура города", – написал он.

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух уточнил в Telegram, что удар оккупанты нанесли ракетой.

"Враг попал ракетой в объект инфраструктуры областного центра. Возник пожар. Информация о пострадавших уточняется", – отметил он.

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