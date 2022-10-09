РФ нанесла массированный ракетный удар по Запорожью. Разрушена многоэтажка, известно о 17 погибших

"Враг продолжает терроризировать город Запорожье. Около десятка новых приходов ракет", – написал он.

Позже глава ОВА проинформировал, что в результате удара разрушен многоэтажный дом в областном центре.

Как уточнил секретарь городского совета Анатолий Куртев, в многоквартирном доме обрушился подъезд. Также повреждены другие многоэтажки и дома в частном секторе города.

По последним данным Куртева, в результате атаки погибло 17 человек.

"В результате ночного ракетного удара по Запорожью пострадали многоквартирные дома и улицы частного сектора города. По предварительным данным, пять частных домов разрушены и около 40 – повреждены. В настоящее время известно о 17 погибших. Искренние соболезнования родным. Также известно, что спасатели уже разрешили коммунальным службам на ликвидацию последствий прилетов", – написал он около 6 утра.

Куртев также сообщил, что коммунальщики начинают разбирать завалы.

Это второй ракетный удар по Запорожью за ночь. Около 22.30 оккупанты попали ракетой в объект инфраструктуры, произошел пожар.

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