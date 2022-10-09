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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ нанесла массированный ракетный удар по Запорожью. Разрушена многоэтажка, известно о 17 погибших

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В многоэтажке обрушился подъезд
В многоэтажке обрушился подъезд
Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

Ночью 9 октября российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Запорожью, сообщил глава Запорожской областной государственной военной администрации Александр Старух.

"Враг продолжает терроризировать город Запорожье. Около десятка новых приходов ракет", – написал он. 

Позже глава ОВА проинформировал, что в результате удара разрушен многоэтажный дом в областном центре.

Как уточнил секретарь городского совета Анатолий Куртев, в многоквартирном доме обрушился подъезд. Также повреждены другие многоэтажки и дома в частном секторе города. 

По последним данным Куртева, в результате атаки погибло 17 человек. 

"В результате ночного ракетного удара по Запорожью пострадали многоквартирные дома и улицы частного сектора города. По предварительным данным, пять частных домов разрушены и около 40 – повреждены. В настоящее время известно о 17 погибших. Искренние соболезнования родным. Также известно, что спасатели уже разрешили коммунальным службам на ликвидацию последствий прилетов", – написал он около 6 утра. 

Куртев также сообщил, что коммунальщики начинают разбирать завалы.

Это второй ракетный удар по Запорожью за ночь. Около 22.30 оккупанты попали ракетой в объект инфраструктуры, произошел пожар. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но периодически бьют по нему ракетами.

За последние недели обстрелы Запорожья участились. Украинский город российские военные обстреливали, в частности 7-го6-го5 октября.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Запорожье, обстрелы, война России против Украины, погибшие, Александр Старух, российские оккупанты, Анатолий Куртев
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