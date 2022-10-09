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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Запорожская ОВА уточнила число погибших в результате ночного удара по Запорожью, город атаковали 12 ракетами из самолетов

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Под завалами дома еще могут быть люди, там работают спасатели
Под завалами дома еще могут быть люди, там работают спасатели
Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

Россия применила тактическую авиацию для ракетного удара по Запорожью ночью 9 октября. Об этом глава Запорожской областной государственной военной администрации Александр Старух сообщил в Telegram.

"По предварительной информации, самолеты выпустили по Запорожью 12 ракет. Большинство ракет попали в жилые многоэтажные и частные дома в одном из районов Запорожья. Частично разрушен девятиэтажный дом. Разрушены пять частных домов. Поражены объекты инфраструктуры. Повреждены 20 автомобилей", – проинформировал он. 

Около 6.00 секретарь городского совета Запорожья Анатолий Куртев информировал, что известно о 17 погибших в результате атаки. 

По последним данным Старуха, погибло 12 человек. 

"Госпитализировано 49 пострадавших, из них шесть детей. Информация уточняется. Под завалами могут находиться люди. На местах происшествия идет спасательная операция. Уже спасены восемь человек", – добавил он. 

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям уточнили, что в многоэтажном доме обрушился подъезд с первого по восьмой этажи. 

"От главного управления ГСЧС Запорожья для проведения аварийно-спасательных работ, тушения пожаров и спасения людей работает 24 единицы специальной техники и 110 человек личного состава. В связи с угрозой повторных обстрелов призываем людей воздержаться от посещения мест, где специализированные службы проводят аварийно-спасательные работы", – добавили в ведомстве. 

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/pfbid02bbsbDiLmi1a8y88JG5PaYP7VnFrAsS6dARNnjqQk2wmpueVuKircik5KFLW82CJ4l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но периодически бьют по нему ракетами.

За последние недели обстрелы Запорожья участились. Украинский город российские военные обстреливали, в частности 7-го6-го5 октября.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Запорожье, ГСЧС, спасатели, война России против Украины, пострадавшие, погибшие, российские военные, Александр Старух, Анатолий Куртев
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