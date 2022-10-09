Запорожская ОВА уточнила число погибших в результате ночного удара по Запорожью, город атаковали 12 ракетами из самолетов

Под завалами дома еще могут быть люди, там работают спасатели Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

"По предварительной информации, самолеты выпустили по Запорожью 12 ракет. Большинство ракет попали в жилые многоэтажные и частные дома в одном из районов Запорожья. Частично разрушен девятиэтажный дом. Разрушены пять частных домов. Поражены объекты инфраструктуры. Повреждены 20 автомобилей", – проинформировал он.

Около 6.00 секретарь городского совета Запорожья Анатолий Куртев информировал, что известно о 17 погибших в результате атаки.

По последним данным Старуха, погибло 12 человек.

"Госпитализировано 49 пострадавших, из них шесть детей. Информация уточняется. Под завалами могут находиться люди. На местах происшествия идет спасательная операция. Уже спасены восемь человек", – добавил он.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям уточнили, что в многоэтажном доме обрушился подъезд с первого по восьмой этажи.

"От главного управления ГСЧС Запорожья для проведения аварийно-спасательных работ, тушения пожаров и спасения людей работает 24 единицы специальной техники и 110 человек личного состава. В связи с угрозой повторных обстрелов призываем людей воздержаться от посещения мест, где специализированные службы проводят аварийно-спасательные работы", – добавили в ведомстве.

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