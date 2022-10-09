Удар по Запорожью российские самолеты нанесли с оккупированной территории Украины – командование ВС ВСУ

В результате удара по Запорожью частично разрушен многоэтажный жилой дом, погибло не менее 12 человек Фото: ДСНС України / Facebook

Украинские военные обнаружили, что начиная с 00.30 шесть бомбардировщиков Ту-22М3 работали с аэродрома Рязани и семь Су-35 – с аэродрома Мариновка в Ростовской области.

"Удар по Запорожью был нанесен с временно оккупированных территорий – из районов Мелитополя и Бердянска. Выпущено четыре крылатых ракеты Х-22 (с Ту-22М3) и две управляемые авиационные ракеты Х-59 (с Су-35)", – сообщили в командовании.

Кроме того, согласно релизу, войска РФ нанесли по Запорожью удар зенитными ракетами С-300 – по гражданской инфраструктуре было выпущено около 16 ракет.

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