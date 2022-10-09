Удар по Запорожью российские самолеты нанесли с оккупированной территории Украины – командование ВС ВСУ

Украинские военные обнаружили, что начиная с 00.30 шесть бомбардировщиков Ту-22М3 работали с аэродрома Рязани и семь Су-35 – с аэродрома Мариновка в Ростовской области.
"Удар по Запорожью был нанесен с временно оккупированных территорий – из районов Мелитополя и Бердянска. Выпущено четыре крылатых ракеты Х-22 (с Ту-22М3) и две управляемые авиационные ракеты Х-59 (с Су-35)", – сообщили в командовании.
Кроме того, согласно релизу, войска РФ нанесли по Запорожью удар зенитными ракетами С-300 – по гражданской инфраструктуре было выпущено около 16 ракет.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но периодически бьют по нему ракетами.
За последние недели обстрелы Запорожья участились. Украинский город российские военные обстреливали, в частности 7-го, 6-го, 5 октября. Массированный ракетный удар по Запорожью с применением тактической авиации оккупанты нанесли в ночь на 9 октября. В областном центре частично разрушен многоэтажный жилой дом, разрушены частные дома и объекты инфраструктуры. По данным местных властей, погибло не менее 12 человек.