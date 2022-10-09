Зеленский об обстреле Запорожья: Нелюди и террористы. Абсолютное зло

На данный момент известно о 12 погибших и 49 пострадавших Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

"Снова Запорожье. Снова беспощадные удары по мирным людям. В жилые дома, прямо посреди ночи", – написал глава государства.

Он отметил, что на данный момент известно о 12 погибших и 49 пострадавших, шестеро из которых – дети.

"Абсолютная подлость. Абсолютное зло. Нелюди и террористы. От того, кто отдал этот приказ, и до всех, кто этот приказ исполнил. Они будут отвечать. Обязательно. Перед законом и перед людьми", – подчеркнул Зеленский.

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