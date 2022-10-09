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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский об обстреле Запорожья: Нелюди и террористы. Абсолютное зло

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На данный момент известно о 12 погибших и 49 пострадавших
На данный момент известно о 12 погибших и 49 пострадавших
Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

Российские оккупанты, причастные к ракетному удару по Запорожью минувшей ночью, будут привлечены к ответственности. Об этом в Telegram 9 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Снова Запорожье. Снова беспощадные удары по мирным людям. В жилые дома, прямо посреди ночи", – написал глава государства.

Он отметил, что на данный момент известно о 12 погибших и 49 пострадавших, шестеро из которых – дети.

"Абсолютная подлость. Абсолютное зло. Нелюди и террористы. От того, кто отдал этот приказ, и до всех, кто этот приказ исполнил. Они будут отвечать. Обязательно. Перед законом и перед людьми", – подчеркнул Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но периодически бьют по нему ракетами.

За последние недели обстрелы Запорожья участились. Украинский город российские военные обстреливали, в частности 7-го6-го и 5 октября.

Теги: Россия, Украина, Запорожье, террористы, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины, российские военные, российские оккупанты
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