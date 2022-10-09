Оккупанты в Мелитопольском районе отбирают автомобили у местных жителей – Генштаб ВСУ

Об этом сообщил пресс-центр Генштаба ВСУ 9 октября.
"По имеющейся информации, в Мелитопольском районе Запорожской области под видом поиска и борьбы с партизанами оккупационные войска осуществляют обыски и угон частных автомобилей в гаражных кооперативах района", – говорится в сводке, обнародованной в Facebook.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там "референдум" о присоединении региона к РФ.