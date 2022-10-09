Оккупанты в Мелитопольском районе отбирают автомобили у местных жителей – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты обыскивают гаражи под видом "борьбы с партизанами" Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Об этом сообщил пресс-центр Генштаба ВСУ 9 октября.

"По имеющейся информации, в Мелитопольском районе Запорожской области под видом поиска и борьбы с партизанами оккупационные войска осуществляют обыски и угон частных автомобилей в гаражных кооперативах района", – говорится в сводке, обнародованной в Facebook.

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