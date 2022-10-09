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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты в Мелитопольском районе отбирают автомобили у местных жителей – Генштаб ВСУ

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По данным Генштаба ВСУ, оккупанты обыскивают гаражи под видом "борьбы с партизанами"
По данным Генштаба ВСУ, оккупанты обыскивают гаражи под видом "борьбы с партизанами"
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Оккупационные войска РФ занимаются угоном автомобилей жителей Мелитопольского района Запорожской области.

Об этом сообщил пресс-центр Генштаба ВСУ 9 октября. 

"По имеющейся информации, в Мелитопольском районе Запорожской области под видом поиска и борьбы с партизанами оккупационные войска осуществляют обыски и угон частных автомобилей в гаражных кооперативах района", – говорится в сводке, обнародованной в Facebook. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02KyRpWLQGQ6DjSeAwCmbS4ivnnJB12wptLWLncwSnQNnX8ciNxsVH7CLELjBVcu4Pl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там "референдум" о присоединении региона к РФ.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Запорожье, автомобили, Генштаб ВСУ, Мелитополь, угон, война России против Украины, обыски, автомобиль
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