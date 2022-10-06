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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированном Мелитополе раздались взрывы на складах оккупантов – мэр

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В северной части Мелитополя вздымается густой дым
В северной части Мелитополя вздымается густой дым
Скриншот: Іван Федоров / Мелітополь / міський голова / Telegram

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области утром 6 октября звучали сильные взрывы. В северной части города вздымается густой дым, сообщил в Telegram мэр Иван Федоров в Telegram.

Позже в эфире общенационального марафона он сообщил, что взрывы звучат на складах оккупантов. Видео опубликовано в его Telegram.

"Уничтожаются вражеские склады военной техники и боеприпасов. Сейчас над северной частью города вздымается густой дым, который видят почти все жители города", – рассказал он.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там "референдум" о присоединении региона к РФ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: взрыв, война, Мелитополь, Запорожская область, война России против Украины, Иван Федоров
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