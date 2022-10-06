В оккупированном Мелитополе раздались взрывы на складах оккупантов – мэр

Позже в эфире общенационального марафона он сообщил, что взрывы звучат на складах оккупантов. Видео опубликовано в его Telegram.

"Уничтожаются вражеские склады военной техники и боеприпасов. Сейчас над северной частью города вздымается густой дым, который видят почти все жители города", – рассказал он.