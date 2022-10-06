В оккупированном Мелитополе раздались взрывы на складах оккупантов – мэр

Позже в эфире общенационального марафона он сообщил, что взрывы звучат на складах оккупантов. Видео опубликовано в его Telegram.
"Уничтожаются вражеские склады военной техники и боеприпасов. Сейчас над северной частью города вздымается густой дым, который видят почти все жители города", – рассказал он.
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там "референдум" о присоединении региона к РФ.