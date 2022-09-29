В Мелитополе взорвали авто коллаборантки Шапуровой – мэр

Утром он сообщил, что возле техникума прозвучал взрыв.

"Уточненная информация от сил сопротивления: подгорело авто местной топ-коллаборантки Елены Шапуровой", – написал позднее Федоров.

По его словам, до полномасштабного вторжения РФ в Украину Шапурова "прославилась многочисленными коррупционными схемами в колледже", а после оккупации города помогала россиянам насаждать их режим и возглавила оккупационный "департамент образования".

"По данным очевидцев, предательница жива, но испугалась до полусмерти", – заявил Федоров.

Фото с места взрыва опубликовало российское пропагандистское агентство "РИА Новости". Оно пишет, что "сработало самодельное взрывное устройство, закрепленное на дереве рядом со школой, пострадал водитель проезжавшей мимо машины". Кто был за рулем, не уточняется.

5 мая Запорожская городская прокуратура сообщила, что директора колледжа Шапурову подозревают в коллаборационизме. По данным следствия, в марте она добровольно согласилась возглавить незаконно созданный на оккупированной территории орган образования. Так называемая "начальница" требовала от педагогов организовать учебный процесс по программе страны-агрессора.

Местное издание "РИА Мелитополь" сообщало, что 4 мая Минобразования Украины досрочно разорвало контракт с Шапуровой в связи с информацией СБУ о ее коллаборационной деятельности.