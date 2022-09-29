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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мелитополе взорвали авто коллаборантки Шапуровой – мэр

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По информации мэра, Шапурова выжила
По информации мэра, Шапурова выжила
Фото: ria-m.tv

В захваченном россиянами Мелитополе Запорожской области взорвался автомобиль экс-директора Мелитопольского промышленно-экономического техникума Елены Шапуровой, которая возглавила оккупационный "департамент образования". Об этом заявил в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров.

Утром он сообщил, что возле техникума прозвучал взрыв.

"Уточненная информация от сил сопротивления: подгорело авто местной топ-коллаборантки Елены Шапуровой", – написал позднее Федоров. 

По его словам, до полномасштабного вторжения РФ в Украину Шапурова "прославилась многочисленными коррупционными схемами в колледже", а после оккупации города помогала россиянам насаждать их режим и возглавила оккупационный "департамент образования".

"По данным очевидцев, предательница жива, но испугалась до полусмерти", – заявил Федоров.

Фото с места взрыва опубликовало российское пропагандистское агентство "РИА Новости". Оно пишет, что "сработало самодельное взрывное устройство, закрепленное на дереве рядом со школой, пострадал водитель проезжавшей мимо машины". Кто был за рулем, не уточняется.

5 мая Запорожская городская прокуратура сообщила, что директора колледжа Шапурову подозревают в коллаборационизме. По данным следствия, в марте она добровольно согласилась возглавить незаконно созданный на оккупированной территории орган образования. Так называемая "начальница" требовала от педагогов организовать учебный процесс по программе страны-агрессора.

Местное издание "РИА Мелитополь" сообщало, что 4 мая Минобразования Украины досрочно разорвало контракт с Шапуровой в связи с информацией СБУ о ее коллаборационной деятельности. 

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь. 

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там "референдум" о присоединении региона к РФ.

В Херсонской и Запорожской областях произошло уже несколько покушений на коллаборантов. Некоторые из них, по данным СМИ, оказались успешными. В то же время в сентябре в РФ заявили, что смерть "замглавы администрации" и "замглавы полиции" Новой Каховки были инсценировками ФСБ

Теги: образование, взрыв, прокуратура, Министерство образования, оккупация, Мелитополь, покушение, Запорожская область, колледж, война России против Украины, Минобразования, Иван Федоров, коллаборационизм
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