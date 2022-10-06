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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мелитополе гуманитарная катастрофа, мясо стоит более 400 грн – мэр

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В оккупированном Мелитополе у людей нет работы и денег на еду
В оккупированном Мелитополе у людей нет работы и денег на еду
Фото: EPA

В оккупированном Мелитополе Запорожской области прекратились выплаты и гуманитарная помощь, работы для людей нет, а цены сильно выросли. Об этом рассказал мэр города Иван Федоров в эфире национального телемарафона 6 октября, видео он опубликовал в Telegram.

"Рашисты заставляют наших людей нищенствовать. Работы нет, социальные выплаты они больше не осуществляют, гуманитарной помощи больше не дают. А цены в супермаркетах и на рынках сверхвысокие", – сказал он.

По словам Федорова, мясо стоит более 400 грн за кг, птица – более 250 грн, фрукты – от 180 грн.

"Делают из людей нищих, чтобы они за еду были готовы на все, лишь бы не умереть", – сказал Федоров.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь. 

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там "референдум" о присоединении региона к РФ.

Теги: Мелитополь, цены, продукты, Запорожская область, гуманитарная катастрофа, война России против Украины, российские оккупанты, Иван Федоров
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