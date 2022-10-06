В Мелитополе гуманитарная катастрофа, мясо стоит более 400 грн – мэр

"Рашисты заставляют наших людей нищенствовать. Работы нет, социальные выплаты они больше не осуществляют, гуманитарной помощи больше не дают. А цены в супермаркетах и на рынках сверхвысокие", – сказал он.
По словам Федорова, мясо стоит более 400 грн за кг, птица – более 250 грн, фрукты – от 180 грн.
"Делают из людей нищих, чтобы они за еду были готовы на все, лишь бы не умереть", – сказал Федоров.
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там "референдум" о присоединении региона к РФ.