В Мелитополе гуманитарная катастрофа, мясо стоит более 400 грн – мэр

В оккупированном Мелитополе у людей нет работы и денег на еду Фото: EPA

"Рашисты заставляют наших людей нищенствовать. Работы нет, социальные выплаты они больше не осуществляют, гуманитарной помощи больше не дают. А цены в супермаркетах и на рынках сверхвысокие", – сказал он.

По словам Федорова, мясо стоит более 400 грн за кг, птица – более 250 грн, фрукты – от 180 грн.

"Делают из людей нищих, чтобы они за еду были готовы на все, лишь бы не умереть", – сказал Федоров.