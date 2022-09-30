Оккупанты депортируют несогласных с псевдореферендумом – мэр Мелитополя

"Давление на наших жителей усиливается. Начинаются массовые депортации тех людей, которые оказывали сопротивление во время проведения фейкового референдума. Тех, кто голосовал против, начали депортировать", – сказал он.

Федоров рассказал о женщине, которой дали 10 дней на то, чтобы уехать из своего дома, потому что оккупанты увидели у нее в телефоне подключение к украинской школе для обучения ребенка.

По его словам, всего в Запорожской области проживали 1,3 млн человек, из них на псевдореферендуме проголосовали около 7 тыс., причем под давлением.