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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты депортируют несогласных с псевдореферендумом – мэр Мелитополя

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Иван Федоров рассказал, как российские оккупанты выгоняют украинцев из домов
Иван Федоров рассказал, как российские оккупанты выгоняют украинцев из домов
Фото: Ivan Fedorov / Facebook

На временно оккупированной части Запорожской области россияне начали депортировать тех, кто оказывал сопротивление "референдуму". Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона 30 сентября, видео он опубликовал в Telegram.

"Давление на наших жителей усиливается. Начинаются массовые депортации тех людей, которые оказывали сопротивление во время проведения фейкового референдума. Тех, кто голосовал против, начали депортировать", – сказал он.

Федоров рассказал о женщине, которой дали 10 дней на то, чтобы уехать из своего дома, потому что оккупанты увидели у нее в телефоне подключение к украинской школе для обучения ребенка.  

По его словам, всего в Запорожской области проживали 1,3 млн человек, из них на псевдореферендуме проголосовали около 7 тыс., причем под давлением.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь. 

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там "референдум" о присоединении региона к РФ.

Теги: оккупация, Мелитополь, депортация, война России против Украины, российские оккупанты, Иван Федоров
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