Оккупанты депортируют несогласных с псевдореферендумом – мэр Мелитополя

"Давление на наших жителей усиливается. Начинаются массовые депортации тех людей, которые оказывали сопротивление во время проведения фейкового референдума. Тех, кто голосовал против, начали депортировать", – сказал он.
Федоров рассказал о женщине, которой дали 10 дней на то, чтобы уехать из своего дома, потому что оккупанты увидели у нее в телефоне подключение к украинской школе для обучения ребенка.
По его словам, всего в Запорожской области проживали 1,3 млн человек, из них на псевдореферендуме проголосовали около 7 тыс., причем под давлением.
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там "референдум" о присоединении региона к РФ.