ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

России не удастся заменить поставки вооружения из Крыма маршрутом через оккупированный юг Украины – мэр Мелитополя

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Российские СМИ сообщили вечером 8 октября, что "первый пассажирский поезд прошел по Крымскому мосту после приостановки движения"
Российские СМИ сообщили вечером 8 октября, что "первый пассажирский поезд прошел по Крымскому мосту после приостановки движения"
Фото: EPA

Поставки вооружений и необходимого продовольствия для российской группировки на юге Украины со стороны временно оккупированной Донецкой области в настоящее время невозможны.

Такое мнение 8 октября в эфире национального телемарафона высказал мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров. Видеозапись эфира с участием Федорова опубликована в его Telegram.

Ведущая спросила у Федорова, как повлияет повреждение железнодорожной части Крымского моста на поставки оружия и продовольствия для российской группировки в Мелитополе и районе.

"Мы надеемся, что оно прекратится, но если совсем не прекратится, то существенно замедлится", – ответил мэр.

По его мнению, оккупантам не удастся заменить поставки из Крыма маршрутом по железной дороге через временно оккупированные территории на юге Украины.

"Это фейк. Мост в Токмаке [Запорожской области] "устал" еще три месяца назад. Его нет, этого железнодорожного моста... Поэтому наладить железной дорогой поставки из временно оккупированной Донецкой области просто невозможно, потому что нет железнодорожных путей и моста", – сказал Федоров.

По его словам, если оккупанты попытаются что-нибудь починить, то им будут препятствовать местные партизаны.

"Поэтому ждем первый поезд с боеприпасами через Донецкую область", – резюмировал Федоров.

Контекст:

Утром 8 октября стало известно, что в Керчи слышали взрыв, а на железнодорожном полотне Крымского моста произошел сильный пожар. В РФ утверждают, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом.

На видео с места происшествия зафиксирован пожар, также там видно, что несколько пролетов автомобильной части моста разрушены. Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с "чрезвычайным происшествием" на мосту, а Следком РФ возбудил уголовное дело по этому факту. После того как движение на мосту приостановили, "власти" Крыма объявили о запуске парома.

В Следкоме заявили о трех погибших в результате взрыва. По версии российского "следствия, все они – пассажиры легкового автомобиля, оказавшегося рядом с взорвавшимся грузовиком. В ведомстве подчеркнули, что грузовик ехал в сторону оккупированного Крыма из РФ. Тела двух человек подняли из воды. Также в Следкоме заявляют, что установили данные грузового автомобиля и его собственника – это житель Краснодарского края.

Представители власти в Украине комментируют факт взрыва и пожара на мосту, но не подтверждают причастности к этому Украины. Так, Минобороны Украины, комментируя разрушение моста, напомнило о крейсере "Москва", который потопили украинские защитники. Служба безопасности Украины отреагировала стихами о том, что в Крыму "соловей СБУ зустрічає". "Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовні" будем комментировать после нашей окончательной победы", – добавил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

После подрыва Крымского моста Путин подписал указ, которым возложил на ФСБ РФ полномочия по организации защиты транспортного перехода через Керченский пролив.

Российское пропагандистское агентство "РИА Новости" сообщило вечером 8 октября, что "первый пассажирский поезд прошел по Крымскому мосту после приостановки движения".

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Мелитополь, вооружение, партизаны, Запорожская область, маршрут, боеприпасы, война России против Украины, фейк, Крымский мост, мэр, российские оккупанты, Иван Федоров
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"В спектакле я живу, испытываю настоящие эмоции". Актриса из Мариуполя рассказала музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова свою историю
"В спектакле я живу, испытываю настоящие эмоции". Актриса из Мариуполя рассказала музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова свою историю
"Как в последний раз", "Надо ж так жопу деда лизать". Актриса из "Сватов" Железняк вся в черном записала поздравление для Путина
"Как в последний раз", "Надо ж так жопу деда лизать". Актриса из "Сватов" Железняк вся в черном записала поздравление для Путина
"Горячая, как наступление ВСУ". Michelle Andrade снялась в кожаном костюме
"Горячая, как наступление ВСУ". Michelle Andrade снялась в кожаном костюме
Назван британский город, в котором пройдет "Евровидение 2023"
Назван британский город, в котором пройдет "Евровидение 2023"
Во Львове появилась улица имени Вакарчука
Во Львове появилась улица имени Вакарчука
"Украинские дети стали не по годам взрослыми". Loboda обнародовала селфи в обнимку со своей старшей дочерью
"Украинские дети стали не по годам взрослыми". Loboda обнародовала селфи в обнимку со своей старшей дочерью
"От мозга ничего не осталось. Быстро подсел на пропаганду". Ласточкин рассказал о проживающем в РФ отце
"От мозга ничего не осталось. Быстро подсел на пропаганду". Ласточкин рассказал о проживающем в РФ отце
Маремуха подарила сыну первый торт
Маремуха подарила сыну первый торт
  Patsyki Z Franeka презентовала новую композицию из серии повстанческих песен. Видео
  Patsyki Z Franeka презентовала новую композицию из серии повстанческих песен. Видео
Завадюк показал новое патриотичное тату на спине. Фото
Завадюк показал новое патриотичное тату на спине. Фото
  Группа Måneskin выпустила песню о любви и расставании. Видео
  Группа Måneskin выпустила песню о любви и расставании. Видео
Сестра Ефросининой сделала селфи в тренажерном зале
Сестра Ефросининой сделала селфи в тренажерном зале
Основатель Telegram-канала "Труха" рассказал, что означает название паблика
Основатель Telegram-канала "Труха" рассказал, что означает название паблика
  Полякова показала Ефросининой, как выглядеть моложе. Видео
  Полякова показала Ефросининой, как выглядеть моложе. Видео
Группа из Нидерландов Within Temptation поддержала Украину на концерте в Миннеаполисе. Видео
Группа из Нидерландов Within Temptation поддержала Украину на концерте в Миннеаполисе. Видео
Российские СМИ заявили, что в РФ мобилизовали 31-летнего внука Пугачевой. Он прокомментировал
Российские СМИ заявили, что в РФ мобилизовали 31-летнего внука Пугачевой. Он прокомментировал
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Как в последний раз", "Надо ж так жопу деда лизать". Актриса из "Сватов" Железняк вся в черном записала поздравление для Путина (256028)
2
Мейхер надела шелковый комбинезон без бюстгальтера. Фото (96800)
3
Сестра Ефросининой показала, как изменилась за девять лет ее дочь от сына Ющенко (57301)
4
Нечего скрывать. Бритни Спирс показалась на пляже в одной шляпе (53348)
5
"Лучше бы оставалась в своей стране". Кейт Миддлтон нахамила подданная (52070)
6
"Гарантия трудоспособного вечера". Тимошенко похвасталась перекусом из McDonald's (51326)
7
Наталья Кличко вышла в свет со спутником (45488)
8
"Мужчина и женщина, которые сражались друг за друга в этой войне". Художница изобразила командира полка "Азов" Прокопенко с женой (41713)
 
 
 
 