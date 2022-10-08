России не удастся заменить поставки вооружения из Крыма маршрутом через оккупированный юг Украины – мэр Мелитополя

Такое мнение 8 октября в эфире национального телемарафона высказал мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров. Видеозапись эфира с участием Федорова опубликована в его Telegram.
Ведущая спросила у Федорова, как повлияет повреждение железнодорожной части Крымского моста на поставки оружия и продовольствия для российской группировки в Мелитополе и районе.
"Мы надеемся, что оно прекратится, но если совсем не прекратится, то существенно замедлится", – ответил мэр.
По его мнению, оккупантам не удастся заменить поставки из Крыма маршрутом по железной дороге через временно оккупированные территории на юге Украины.
"Это фейк. Мост в Токмаке [Запорожской области] "устал" еще три месяца назад. Его нет, этого железнодорожного моста... Поэтому наладить железной дорогой поставки из временно оккупированной Донецкой области просто невозможно, потому что нет железнодорожных путей и моста", – сказал Федоров.
По его словам, если оккупанты попытаются что-нибудь починить, то им будут препятствовать местные партизаны.
"Поэтому ждем первый поезд с боеприпасами через Донецкую область", – резюмировал Федоров.
Утром 8 октября стало известно, что в Керчи слышали взрыв, а на железнодорожном полотне Крымского моста произошел сильный пожар. В РФ утверждают, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом.
На видео с места происшествия зафиксирован пожар, также там видно, что несколько пролетов автомобильной части моста разрушены. Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с "чрезвычайным происшествием" на мосту, а Следком РФ возбудил уголовное дело по этому факту. После того как движение на мосту приостановили, "власти" Крыма объявили о запуске парома.
В Следкоме заявили о трех погибших в результате взрыва. По версии российского "следствия, все они – пассажиры легкового автомобиля, оказавшегося рядом с взорвавшимся грузовиком. В ведомстве подчеркнули, что грузовик ехал в сторону оккупированного Крыма из РФ. Тела двух человек подняли из воды. Также в Следкоме заявляют, что установили данные грузового автомобиля и его собственника – это житель Краснодарского края.
Представители власти в Украине комментируют факт взрыва и пожара на мосту, но не подтверждают причастности к этому Украины. Так, Минобороны Украины, комментируя разрушение моста, напомнило о крейсере "Москва", который потопили украинские защитники. Служба безопасности Украины отреагировала стихами о том, что в Крыму "соловей СБУ зустрічає". "Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовні" будем комментировать после нашей окончательной победы", – добавил спикер СБУ Артем Дехтяренко.
После подрыва Крымского моста Путин подписал указ, которым возложил на ФСБ РФ полномочия по организации защиты транспортного перехода через Керченский пролив.
Российское пропагандистское агентство "РИА Новости" сообщило вечером 8 октября, что "первый пассажирский поезд прошел по Крымскому мосту после приостановки движения".