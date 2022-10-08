России не удастся заменить поставки вооружения из Крыма маршрутом через оккупированный юг Украины – мэр Мелитополя

Российские СМИ сообщили вечером 8 октября, что "первый пассажирский поезд прошел по Крымскому мосту после приостановки движения" Фото: EPA

Такое мнение 8 октября в эфире национального телемарафона высказал мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров. Видеозапись эфира с участием Федорова опубликована в его Telegram.

Ведущая спросила у Федорова, как повлияет повреждение железнодорожной части Крымского моста на поставки оружия и продовольствия для российской группировки в Мелитополе и районе.

"Мы надеемся, что оно прекратится, но если совсем не прекратится, то существенно замедлится", – ответил мэр.

По его мнению, оккупантам не удастся заменить поставки из Крыма маршрутом по железной дороге через временно оккупированные территории на юге Украины.

"Это фейк. Мост в Токмаке [Запорожской области] "устал" еще три месяца назад. Его нет, этого железнодорожного моста... Поэтому наладить железной дорогой поставки из временно оккупированной Донецкой области просто невозможно, потому что нет железнодорожных путей и моста", – сказал Федоров.

По его словам, если оккупанты попытаются что-нибудь починить, то им будут препятствовать местные партизаны.

"Поэтому ждем первый поезд с боеприпасами через Донецкую область", – резюмировал Федоров.