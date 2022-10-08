"Все незаконное должно быть разрушено". Реакция представителей украинской власти на "происшествие" на Крымском мосту. Обзор

"Спикер Госсовета" Крыма Владимир Константинов обвинил во взрыве "украинских вандалов", но не привел никаких доказательств своей "версии".
Происшествие активно комментируют в соцсетях, издание "ГОРДОН" собрало подборку реакций со стороны представителей власти.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов опубликовал в Facebook видео с горящим составом на мосту. Кадры пожара на видео сопроводили кинохроникой, где американская актриса Мерлин Монро исполняет поздравительную песню для президента США Джона Кеннеди.
Доброго ранку, Україно! * pic.twitter.com/UQMI6LheSR— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) October 8, 2022
В Минобороны Украины отметили, что уже два символа оккупационной власти в Крыму – Крымский мост и крейсер "Москва" – пошли ко дну. "Что дальше по списку, русские?" – спросили в Минобороны.
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия высказал мнение, что "российское незаконное строительство начинает разваливаться и загораться".
"Причина проста: если строить что-то взрывоопасное, то рано или поздно оно таки взорвется. И это только начало. Потому что чем-чем, а надежным строительством Россия особенно и не славится", – отметил он.
"Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное – возвращено Украине, все российское оккупационное – изгнано", – добавил советник главы Офиса президента.
Крим, міст, початок. Усе незаконне має бути зруйновано, усе вкрадене – повернуто Україні, усе російське окупаційне – вигнане.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 8, 2022
Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко написал, что в Украине "продолжаются работы по расчистке территории и автодорог".
Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям напомнила о правилах противопожарной безопасности.
А Служба безопасности Украины решила по этому поводу перефразировать стихи Тараса Шевченко.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из оккупированного Крыма.
Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Министерство обороны Украины 7 сентября призывало российских оккупантов быть готовыми добираться из Крыма в Россию вплавь. "Прогнозы погоды говорят, что в Крыму будет очень жарко", – отмечали в министерстве.