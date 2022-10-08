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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Все незаконное должно быть разрушено". Реакция представителей украинской власти на "происшествие" на Крымском мосту. Обзор

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На Крымском мосту сегодня произошли взрыв и пожар, часть конструкций разрушена
На Крымском мосту сегодня произошли взрыв и пожар, часть конструкций разрушена
Скриншот: Николаевский Ванёк / Telegram

Утром 8 октября стало известно, что в Керчи слышали взрыв, а на железнодорожном полотне Крымского моста произошел сильный пожар. В РФ утверждают, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом. На видео с места происшествия зафиксирован пожар, также там видно, что несколько пролетов автомобильной части моста разрушены. Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с "чрезвычайным происшествием" на мосту, а Следком РФ возбудил уголовное дело по этому факту.

"Спикер Госсовета" Крыма Владимир Константинов обвинил во взрыве "украинских вандалов", но не привел никаких доказательств своей "версии". 

Происшествие активно комментируют в соцсетях, издание "ГОРДОН" собрало подборку реакций со стороны представителей власти. 

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов опубликовал в Facebook видео с горящим составом на мосту. Кадры пожара на видео сопроводили кинохроникой, где американская актриса Мерлин Монро исполняет поздравительную песню для президента США Джона Кеннеди. 

В Минобороны Украины отметили, что уже два символа оккупационной власти в Крыму – Крымский мост и крейсер "Москва" – пошли ко дну. "Что дальше по списку, русские?" – спросили в Минобороны

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия высказал мнение, что "российское незаконное строительство начинает разваливаться и загораться".

"Причина проста: если строить что-то взрывоопасное, то рано или поздно оно таки взорвется. И это только начало. Потому что чем-чем, а надежным строительством Россия особенно и не славится", – отметил он. 

"Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное – возвращено Украине, все российское оккупационное – изгнано", – добавил советник главы Офиса президента. 

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко написал, что в Украине "продолжаются работы по расчистке территории и автодорог". 

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям напомнила о правилах противопожарной безопасности. 

А Служба безопасности Украины решила по этому поводу перефразировать стихи Тараса Шевченко. 

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из оккупированного Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Министерство обороны Украины 7 сентября призывало российских оккупантов быть готовыми добираться из Крыма в Россию вплавь. "Прогнозы погоды говорят, что в Крыму будет очень жарко", – отмечали в министерстве.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Крым, пожар, взрыв, ГСЧС, Министерство обороны Украины, Крымский мост, Кирилл Тимошенко, Давид Арахамия, Алексей Данилов, Служба безопасности Украины, Михаил Подоляк
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