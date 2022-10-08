"Все незаконное должно быть разрушено". Реакция представителей украинской власти на "происшествие" на Крымском мосту. Обзор

На Крымском мосту сегодня произошли взрыв и пожар, часть конструкций разрушена Скриншот: Николаевский Ванёк / Telegram

"Спикер Госсовета" Крыма Владимир Константинов обвинил во взрыве "украинских вандалов", но не привел никаких доказательств своей "версии".

Происшествие активно комментируют в соцсетях, издание "ГОРДОН" собрало подборку реакций со стороны представителей власти.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов опубликовал в Facebook видео с горящим составом на мосту. Кадры пожара на видео сопроводили кинохроникой, где американская актриса Мерлин Монро исполняет поздравительную песню для президента США Джона Кеннеди.

В Минобороны Украины отметили, что уже два символа оккупационной власти в Крыму – Крымский мост и крейсер "Москва" – пошли ко дну. "Что дальше по списку, русские?" – спросили в Минобороны.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия высказал мнение, что "российское незаконное строительство начинает разваливаться и загораться".

"Причина проста: если строить что-то взрывоопасное, то рано или поздно оно таки взорвется. И это только начало. Потому что чем-чем, а надежным строительством Россия особенно и не славится", – отметил он.

"Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное – возвращено Украине, все российское оккупационное – изгнано", – добавил советник главы Офиса президента.

Крим, міст, початок. Усе незаконне має бути зруйновано, усе вкрадене – повернуто Україні, усе російське окупаційне – вигнане. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 8, 2022

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко написал, что в Украине "продолжаются работы по расчистке территории и автодорог".

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям напомнила о правилах противопожарной безопасности.

А Служба безопасности Украины решила по этому поводу перефразировать стихи Тараса Шевченко.