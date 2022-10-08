"Что дальше по списку, русские?" Минобороны Украины отреагировало на пожар и обрушение конструкций Крымского моста

"Ракетный крейсер "Москва" и Керченский мост – два пресловутых символа российской власти в украинском Крыму – пошли ко дну. Что дальше по списку, русские?" – отметила пресс-служба министерства.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из оккупированного Крыма. Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Утром 8 октября стало известно, что в Керчи слышали взрыв, а на железнодорожном полотне Крымского моста произошел сильный пожар. Движение на мосту остановили, "власти" Крыма объявили о запуске парома.

В РФ утверждают, что на мосту взорвался грузовик, после чего начался пожар. На видео с места происшествия видно, что на железнодорожной ветке моста горели цистерны, как утверждают оккупанты, – с топливом, а несколько пролетов автомобильной части моста разрушены.