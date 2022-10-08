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Горит Крымский мост. Фото, видео

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Местные оккупационные власти заявляют, что на мосту горит цистерна с топливом
Местные оккупационные власти заявляют, что на мосту горит цистерна с топливом
Фото: Николаевский Ванёк / Telegram

В оккупированном Крыму 8 октября начался пожар на Крымском мосту. Об этом сообщили местные Telegram-каналы, опубликовав фото, факт пожара на мосту подтвердили "Украинской правде" жители Керчи.

Речь идет о железнодорожной ветке моста.

Керчь.Инфо пишет, ссылаясь на местных жителей, что рано утром 8 октября в Керчи слышали взрыв, в домах вылетели окна. 

Также издание опубликовало видео пожара. 

Фото и видео публикует также анонимный Telegram-канал "Николаевский ванек", который освещает новости с фронта и занимается организацией покупки техники у российских оккупантов. 

Советник "главы" Крыма  Олег Крючков заявил ТАСС, что в на мосту якобы загорелась цистерна с топливом. Он утверждает, что судоходные арки не повреждены. 


Движение через мост приостановлено, сообщает "РИА Новости"

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: пожар, Керчь, Керченский пролив, мост, взрывы, Крымский мост
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