Горит Крымский мост. Фото, видео

Местные оккупационные власти заявляют, что на мосту горит цистерна с топливом Фото: Николаевский Ванёк / Telegram

Речь идет о железнодорожной ветке моста.

Керчь.Инфо пишет, ссылаясь на местных жителей, что рано утром 8 октября в Керчи слышали взрыв, в домах вылетели окна.

Также издание опубликовало видео пожара.

Фото и видео публикует также анонимный Telegram-канал "Николаевский ванек", который освещает новости с фронта и занимается организацией покупки техники у российских оккупантов.

Советник "главы" Крыма Олег Крючков заявил ТАСС, что в на мосту якобы загорелась цистерна с топливом. Он утверждает, что судоходные арки не повреждены.





Движение через мост приостановлено, сообщает "РИА Новости".