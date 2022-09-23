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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ким показал бронемашину "Тигр", купленную у российских оккупантов, и призвал их сдавать другую технику

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Виталий Ким призвал россиян сдавать военную технику
Виталий Ким призвал россиян сдавать военную технику
Скриншот: Віталій Кім / Миколаївська ОДА / Telegram

Власти Николаевской области выкупили у российских оккупантов бронеавтомобиль "Тигр" и предлагают им продавать другую технику украинцам. Об этом рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram 23 сентября.

"У нас пополнение техники в результате "спецоперации", появился еще один "Тигр". "Тигр" у нас уже третий, но первый по такой процедуре. Этот "Тигр" приехал уже не "отжатый", а купленный", – сказал Ким на опубликованном видео.

Глава Николаевской ОДА предложил россиянам способ остаться в живых и заработать.

«Гораздо легче не на "похоронные" русским покупать "Ладу", а можно нам продать технику, остаться живым, приехать домой – и купить себе эту "Ладу", — сказал он.

Telegram-канал "Николаевский Ванек", который занимается организацией покупки техники у оккупантов, сообщил, что Ким заплатил за "Тигр" $5 тыс. Также опубликован "прайс" на другие виды техники.

  • Танк - $50 000
  • БМП, БМД и т.д - $25 000
  • РСЗО - $15 000
  • САУ и т.д. $10 000
  • Бронированные машины $ 5 000

Канал отмечает, что на данный момент находятся в процессе еще несколько операций по покупке.

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в обладминистрации 5 августа.

Теги: военная техника, Николаевская область, война России против Украины, Виталий Ким, российские оккупанты
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