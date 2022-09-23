Ким показал бронемашину "Тигр", купленную у российских оккупантов, и призвал их сдавать другую технику

"У нас пополнение техники в результате "спецоперации", появился еще один "Тигр". "Тигр" у нас уже третий, но первый по такой процедуре. Этот "Тигр" приехал уже не "отжатый", а купленный", – сказал Ким на опубликованном видео.

Глава Николаевской ОДА предложил россиянам способ остаться в живых и заработать.

«Гораздо легче не на "похоронные" русским покупать "Ладу", а можно нам продать технику, остаться живым, приехать домой – и купить себе эту "Ладу", — сказал он.

Telegram-канал "Николаевский Ванек", который занимается организацией покупки техники у оккупантов, сообщил, что Ким заплатил за "Тигр" $5 тыс. Также опубликован "прайс" на другие виды техники.

Танк - $50 000

БМП, БМД и т.д - $25 000

РСЗО - $15 000

САУ и т.д. $10 000

Бронированные машины $ 5 000

Канал отмечает, что на данный момент находятся в процессе еще несколько операций по покупке.