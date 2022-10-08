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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Движение по Крымскому мосту после пожара закрыли, оккупанты готовятся к запуску парома

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Конструкции моста разрушены
Конструкции моста разрушены
Фото: Николаевский Ванёк / Telegram

Движение по Крымскому мосту, где утром 8 октября произошел пожар, закрыли полностью, сообщает "Керчь.Инфо", ссылаясь на "власти" оккупированного Крыма.

"И.о. министра транспорта" Крыма Николай Лукашенко заявил "Интерфакс-Юг" о подготовки к запуску паромной переправы через Керченский пролив – агентство называет это "альтернативой" мосту. 

"Движение через Крымский мост остановлено до выяснения обстоятельств, на месте работают специальные службы. Прорабатывается вопрос запуска паромной переправы", – заявил Лукашенко. 

"Крымская железная дорога" в своем Telegram-канале утверждает, что на мосту "произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда".

"Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются", – сказано в сообщении. 

Утром 8 октября стало известно, что в Керчи слышали взрыв, а на Крымском мосту – сильный пожар. Движение не мосту приостановили. На видео с места происшествия видно, что горят цистерны не в хвостове состава, а часть моста разрушена. 

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из оккупированного Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Министерство обороны Украины 7 сентября призывало российских оккупантов быть готовыми добираться из Крыма в Россию вплавь. "Прогнозы погоды говорят, что в Крыму будет очень жарко", – отмечали в министерстве.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Крым, пожар, Керчь, Керченский пролив, железная дорога, паром, переправа, Крымский мост
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