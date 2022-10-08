Движение по Крымскому мосту после пожара закрыли, оккупанты готовятся к запуску парома

"И.о. министра транспорта" Крыма Николай Лукашенко заявил "Интерфакс-Юг" о подготовки к запуску паромной переправы через Керченский пролив – агентство называет это "альтернативой" мосту.

"Движение через Крымский мост остановлено до выяснения обстоятельств, на месте работают специальные службы. Прорабатывается вопрос запуска паромной переправы", – заявил Лукашенко.

"Крымская железная дорога" в своем Telegram-канале утверждает, что на мосту "произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда".

"Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются", – сказано в сообщении.

Утром 8 октября стало известно, что в Керчи слышали взрыв, а на Крымском мосту – сильный пожар. Движение не мосту приостановили. На видео с места происшествия видно, что горят цистерны не в хвостове состава, а часть моста разрушена.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из оккупированного Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Министерство обороны Украины 7 сентября призывало российских оккупантов быть готовыми добираться из Крыма в Россию вплавь. "Прогнозы погоды говорят, что в Крыму будет очень жарко", – отмечали в министерстве.