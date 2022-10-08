Опубликовано видео, как горят цистерны на Крымском мосту. Часть моста разрушена

На видео видно, что горит поезд с цистернами, а часть моста – несколько пролетов полотна – в воде.

Утром 8 октября стало известно, что в Керчи слышали взрыв, а на Крымском мосту – сильный пожар. Движение не мосту приостановили. О том, что конструкции моста повреждены, сообщили и в командовании Воздушных сил ВСУ, опубликовав это же видео.