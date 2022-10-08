Опубликовано видео, как горят цистерны на Крымском мосту. Часть моста разрушена

На видео видно, что горит поезд с цистернами, а часть моста – несколько пролетов полотна – в воде.
Утром 8 октября стало известно, что в Керчи слышали взрыв, а на Крымском мосту – сильный пожар. Движение не мосту приостановили. О том, что конструкции моста повреждены, сообщили и в командовании Воздушных сил ВСУ, опубликовав это же видео.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из оккупированного Крыма.
Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Министерство обороны Украины 7 сентября призывало российских оккупантов быть готовыми добираться из Крыма в Россию вплавь. "Прогнозы погоды говорят, что в Крыму будет очень жарко", – отмечали в министерстве.