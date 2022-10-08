Данилов о пожаре на Крымском мосту: Happy Birthday, Mr President

Параллельно с кадрами горящего моста идет кинохроника, где американская актриса Мерлин Монро исполняет поздравительную песню для президента США Джона Кеннеди.

"Доброе утро, Украина!" – написал в сообщении Данилов.

Утром 8 октября стало известно, что в Керчи слышали взрыв, а на Крымском мосту – сильный пожар. Движение на мосту приостановили.

Президенту России Владимиру Путину 7 октября исполнилось 70 лет.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из оккупированного Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Министерство обороны Украины 7 сентября призывало российских оккупантов быть готовыми добираться из Крыма в Россию вплавь. "Прогнозы погоды говорят, что в Крыму будет очень жарко", – отмечали в министерстве.