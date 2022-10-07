Путин отмечает день рождения. Украинцы в соцсетях желают ему смерти

Российскому президенту желают умереть в тюрьме и предрекают ему скорый конец. Также пользователи сети высказывают надежду, что это его последний день рождения.

"Путину в его день рождения желаю одного – сдохнуть в тюрьме", – пишет российский политолог Федор Крашенинников.

Путину в его день рождения желаю одного: сдохнуть в тюрьме — Фёдор Крашенинников/Fedor Krasheninnikov (@Fyodorrrrr) October 6, 2022

"С днем рождения, х...йло! Тебе п...зда!" – написал юзер с ником "зухвале падло. і душніла", сопроводив пост картинкой с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным, который сзади закрывает глаза Путину с тортом.

З днем народження хуйло! Тобі пизда! pic.twitter.com/BdSFRJRx0w — зухвале падло. і душніла (@mason_25__) October 7, 2022

"С днем рожденья, Владимир Путин. Надеюсь, какой-то прекрасный человек из ФСО обмажет "Новичком" ваш бокал с шампанским или подбросит черную мамбу в вашу ванну, наполненную кровью оленей. Ваш народ ждет, затаив дыхание", – написал пользователь с ником Фав.

С днем рожденья, Владимир Путин.

Надеюсь, какой-то прекрасный человек из ФСО обмажет новичком ваш бокал с шампанским или подбросит черную мамбу в вашу ванну, наполненную кровью оленей.

Ваш народ ждет, затаив дыхание. — * (Фав) (@whisperingdrum) October 7, 2022

"Надеюсь, сегодня последний день рождения Путина как российского диктатора", – заявил Илья Пономаренко.

Hopefully, today is Putin’s last birthday as the Russian dictator — Illia Ponomarenko * (@IAPonomarenko) October 6, 2022

Политолог Евгений Магда запостил картинку с "тортом" и словом "Сдохни".

Блогер Богдан Процишин опубликовал картинку, на которой изображена свеча в виде цифры семь и петля из веревки в виде цифры ноль. "С днем рождения, господин президент", – написал он.

Главный детский иммунолог департамента здравоохранения Киевской городской администрации Федор Лапий написал: "Желаю тебе, говно жиденькое и х...йло первое, сдохнуть поскорее. Лучше бы ты не родился ни в этот, ни в другой день".