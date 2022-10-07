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Путин отмечает день рождения. Украинцы в соцсетях желают ему смерти

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Владимир Путин отмечает 70-летие
Владимир Путин отмечает 70-летие
Фото: EPA

Президенту России Владимиру Путину 7 октября исполняется 70 лет. В связи с этим украинцы и россияне начали писать ему в соцсетях оскорбительные "поздравления".

Российскому президенту желают умереть в тюрьме и предрекают ему скорый конец. Также пользователи сети высказывают надежду, что это его последний день рождения.

"Путину в его день рождения желаю одного – сдохнуть в тюрьме", – пишет российский политолог Федор Крашенинников.

"С днем рождения, х...йло! Тебе п...зда!" – написал юзер с ником "зухвале падло. і душніла", сопроводив пост картинкой с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным, который сзади закрывает глаза Путину с тортом.

"С днем рожденья, Владимир Путин. Надеюсь, какой-то прекрасный человек из ФСО обмажет "Новичком" ваш бокал с шампанским или подбросит черную мамбу в вашу ванну, наполненную кровью оленей. Ваш народ ждет, затаив дыхание", – написал пользователь с ником Фав.

"Надеюсь, сегодня последний день рождения Путина как российского диктатора", – заявил Илья Пономаренко.

Политолог Евгений Магда запостил картинку с "тортом" и словом "Сдохни".

https://www.facebook.com/yevhen.mahda/posts/pfbid02H76nBy2Cyb1PXiuNbu4Dhkpf1ERhoH73EUaChMVv2rii1Xq7vz4qWzw4z7xwj2B1l

Блогер Богдан Процишин опубликовал картинку, на которой изображена свеча в виде цифры  семь и петля из веревки в виде цифры ноль. "С днем рождения, господин президент", – написал он.

https://www.facebook.com/ProtsyshynOfficial/posts/pfbid02pyvDgvvsLuof6iH1JRQTys5pACZGB2AC3Z8tJVcxkysVH7eFcxNq9yS1u25fHBHPl

Главный детский иммунолог департамента здравоохранения Киевской городской администрации Федор Лапий написал: "Желаю тебе, говно жиденькое и х...йло первое, сдохнуть поскорее. Лучше бы ты не родился ни в этот, ни в другой день".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid024oQtzmU7vDzhQAcrQjLh8aahtXWN8dAFt29ZM2MpTukkjpaA3TNNHgd126YRBmRNl&id=100000609829829

Контекст:

Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. Он стал президентом России в 2000 году и с тех пор управляет страной. Он уходил с поста в 2008 году в связи с тем, что по закону не имел права оставаться президентом на третий срок. Пока президентом был Дмитрий Медведев, Путин возглавлял российское правительство. В 2012 году он вернулся на пост президента и с тех пор продолжает его занимать.

Теги: Россия, Владимир Путин, праздники, соцсети, поздравление
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