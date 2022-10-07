Один из членов ближайшего окружения Путина напрямую высказал свое несогласие с его действиями в Украине – СМИ

Издание отметило, что эта критика является ярчайшим свидетельством беспорядков в российском руководстве по поводу руководства войной в Украине. Источники сообщили, что информация была сочтена достаточно важной, поэтому даже была включена в ежедневный брифинг президента США Джо Байдена по разведке и передана другим официальным лицам США.

По словам одного из источников, недовольство, выраженное членом ближайшего окружения Путина, было связано с тем, что он считал неэффективным управление военными действиями и говорил об ошибках, допущенными теми, кто ведет военную кампанию. Личность недовольного члена окружения Путина не может быть подтверждена, хотя его имя фигурирует в сообщениях разведки США.

The Washington Post пишет, что новые разведывательные данные в сочетании с комментариями российских официальных лиц подтверждают разногласия в окружении Путина. При этом представители разведки предупредили, что нет никаких признаков того, что Путин был на грани того, чтобы его сместили.

Однако представитель западной разведки заявил изданию, что с начала оккупации на Западе стали свидетелями "растущей тревоги со стороны некоторых приближенных Путина". По оценкам разведки, они "особенно утомлены недавними потерями России, ошибочным направлением и обширными военными недостатками".

Один из высокопоставленных западных чиновников сказал, что в Кремле есть много людей, которые убеждены, что "все идет не так или это неправильный курс действий".