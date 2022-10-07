ГОРДОН
 
 
МИР

Один из членов ближайшего окружения Путина напрямую высказал свое несогласие с его действиями в Украине – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Новые разведывательные данные, по информации The Washington Post, подтверждают разногласия в окружении Путина
Новые разведывательные данные, по информации The Washington Post, подтверждают разногласия в окружении Путина
Фото: EPA

Согласно информации, полученной американской разведкой, член ближайшего окружения президента России Владимира Путина в последние недели напрямую выражал российскому президенту свое несогласие с его действиями на войне в Украине. Об этом 7 октября сообщило издание The Washington Post.

Издание отметило, что эта критика является ярчайшим свидетельством беспорядков в российском руководстве по поводу руководства войной в Украине. Источники сообщили, что информация была сочтена достаточно важной, поэтому даже была включена в ежедневный брифинг президента США Джо Байдена по разведке и передана другим официальным лицам США.

По словам одного из источников, недовольство, выраженное членом ближайшего окружения Путина, было связано с тем, что он считал неэффективным управление военными действиями и говорил об ошибках, допущенными теми, кто ведет военную кампанию. Личность недовольного члена окружения Путина не может быть подтверждена, хотя его имя фигурирует в сообщениях разведки США.

The Washington Post пишет, что новые разведывательные данные в сочетании с комментариями российских официальных лиц подтверждают разногласия в окружении Путина. При этом представители разведки предупредили, что нет никаких признаков того, что Путин был на грани того, чтобы его сместили.

Однако представитель западной разведки заявил изданию, что с начала оккупации на Западе стали свидетелями "растущей тревоги со стороны некоторых приближенных Путина". По оценкам разведки, они "особенно утомлены недавними потерями России, ошибочным направлением и обширными военными недостатками".

Один из высокопоставленных западных чиновников сказал, что в Кремле есть много людей, которые убеждены, что "все идет не так или это неправильный курс действий".

Контекст:

24 февраля Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 23 сентября, что на востоке Украины было освобождено около 9 тыс. км² территории. 4 октября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал, что ВСУ в ходе контрнаступления освободили 1534 населенных пункта.

21 сентября Путин объявил о подписании указа о частичной мобилизации для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, Джо Байден, война, Кремль, военные, оккупация, разведка, война России против Украины, критика
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В РФ мобилизовали 31-летнего внука Пугачевой – российские СМИ
В РФ мобилизовали 31-летнего внука Пугачевой – российские СМИ
"Лучше бы оставалась в своей стране". Кейт Миддлтон нахамила подданная
"Лучше бы оставалась в своей стране". Кейт Миддлтон нахамила подданная
"После страшного изнасилования в кино". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук заявила, что отказывается от некоторых ролей
"После страшного изнасилования в кино". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук заявила, что отказывается от некоторых ролей
"Гладила стены. Волновалась, благодарила за все, что здесь было". Дорофеева рассказала о своем возвращении в Украину
"Гладила стены. Волновалась, благодарила за все, что здесь было". Дорофеева рассказала о своем возвращении в Украину
Мейхер надела шелковый комбинезон без бюстгальтера. Фото
Мейхер надела шелковый комбинезон без бюстгальтера. Фото
Наталья Кличко вышла в свет со спутником
Наталья Кличко вышла в свет со спутником
Анита Луценко отправилась в паломничество
Анита Луценко отправилась в паломничество
Осадчая показала младшего брата
Осадчая показала младшего брата
"Какое чудо! Вот это малыш!" Жена Макаревича показала маленького сына крупным планом
"Какое чудо! Вот это малыш!" Жена Макаревича показала маленького сына крупным планом
Эд Ширан запел на французском
Эд Ширан запел на французском
В сети появились первые фото со съемок второго сезона продолжения "Секса в большом городе"
В сети появились первые фото со съемок второго сезона продолжения "Секса в большом городе"
"Итак, это любовь". Бех-Романчук показала долгий поцелуй с мужем
"Итак, это любовь". Бех-Романчук показала долгий поцелуй с мужем
Харчишин прокомментировал слухи о романе с Соколовой
Харчишин прокомментировал слухи о романе с Соколовой
Галкин, гастролирующий в Испании, рассказал, как поддерживает связь с Пугачевой и детьми, которые покинули РФ
Галкин, гастролирующий в Испании, рассказал, как поддерживает связь с Пугачевой и детьми, которые покинули РФ
"Я ревела всю нашу встречу с ними!" Тина Кароль исполнила гимн Украины перед освобожденными из плена бойцами полка "Азов" . Видео
"Я ревела всю нашу встречу с ними!" Тина Кароль исполнила гимн Украины перед освобожденными из плена бойцами полка "Азов" . Видео
"Ни капли не постарела!" 64-летняя Мадонна показала, как изменилась за 40 лет
"Ни капли не постарела!" 64-летняя Мадонна показала, как изменилась за 40 лет
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Думал, почему он вернулся. Теперь понял". Серга прокомментировал слова Потапа о том, что тот, находясь за границей, вступил в тероборону (286703)
2
"Эта ситуация, как бы ни противно это звучало, пошла ему на пользу". Данилко высказался о президентстве Зеленского (213694)
3
"Не рыдал. Прощения не просил". Ургант назвал свой звонок Потапу после нападения РФ на Украину "частным разговором" (49668)
4
"Сильная женщина, хорошо держится", "Пора забыть этого человека". В сети комментируют возможный развод Остапчука со второй женой (42758)
5
53-летняя Лопес в новом фильме снялась в трусах и топе. Видео (42122)
6
Сестра Ефросининой показала, как изменилась за девять лет ее дочь от сына Ющенко (38773)
7
"Таня постоянно говорила: "Россия – страна п...дорасов". Экс-супруг Денисовой заявил, что она получила российское гражданство (32629)
8
"Мужчина и женщина, которые сражались друг за друга в этой войне". Художница изобразила командира полка "Азов" Прокопенко с женой (32256)
 
 
 
 