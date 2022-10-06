Боррель: Путин ждет "генерала Зиму". Ждет холодов, перебоев с подачей газа, высоких цен и низких температур, чтобы подорвать нашу волю

По словам Борреля, российский президент ожидает, что война закончится из-за усталости западного мира.
"Путин считает, что демократии слабы, что системы общественного мнения не выдержат холодной зимы. Он ждет прибытия "генерала Зимы", который всегда в конечном итоге спасал российскую армию. Он ждет холодов, перебоев с подачей газа, высоких цен и низких температур, чтобы подорвать нашу волю и дальше поддерживать Украину", – сказал Боррель.
Он добавил, что поддержка Украины Европой должна быть непоколебимой, потому что безопасность Украины неразрывно связана с безопасностью ЕС.
"От того, что там решается, зависит и наше будущее... Эта война может закончиться только таким образом, чтобы обеспечить мир. А для обеспечения мира Украина должна восстановить свою территориальную целостность и полный суверенитет. Россия должна признать свою политическую и моральную ответственность, заплатить за восстановление и понести ответственность за преступления, которые произошли", – заявил политик.
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада стали массово отказываться от российских нефти и газа.
8 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ответ на энергетический шантаж России ЕС планирует в течение шести-семи месяцев избавиться от зависимости от российских ископаемых ресурсов.
В связи с этим Европа начала поиски альтернативные источники поставок энергоносителей. В частности, Израиль и Азербайджан заявили, что планируют существенно увеличить поставки газа в Евросоюз.