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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боррель: Путин ждет "генерала Зиму". Ждет холодов, перебоев с подачей газа, высоких цен и низких температур, чтобы подорвать нашу волю

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Боррель заявил, что поддержка Украины Европой должна быть непоколебимой
Боррель заявил, что поддержка Украины Европой должна быть непоколебимой
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на то, что трудности зимы усилят усталость западного мира от войны в Украине. Об этом 5 октября заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, его цитирует пресс-служба Евросоюза.

По словам Борреля, российский президент ожидает, что война закончится из-за усталости западного мира.

"Путин считает, что демократии слабы, что системы общественного мнения не выдержат холодной зимы. Он ждет прибытия "генерала Зимы", который всегда в конечном итоге спасал российскую армию. Он ждет холодов, перебоев с подачей газа, высоких цен и низких температур, чтобы подорвать нашу волю и дальше поддерживать Украину", – сказал Боррель.

Он добавил, что поддержка Украины Европой должна быть непоколебимой, потому что безопасность Украины неразрывно связана с безопасностью ЕС.

"От того, что там решается, зависит и наше будущее... Эта война может закончиться только таким образом, чтобы обеспечить мир. А для обеспечения мира Украина должна восстановить свою территориальную целостность и полный суверенитет. Россия должна признать свою политическую и моральную ответственность, заплатить за восстановление и понести ответственность за преступления, которые произошли", – заявил политик.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада стали массово отказываться от российских нефти и газа.

8 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ответ на энергетический шантаж России ЕС планирует в течение шести-семи месяцев избавиться от зависимости от российских ископаемых ресурсов.

В связи с этим Европа начала поиски альтернативные источники поставок энергоносителей. В частности, Израиль и Азербайджан заявили, что планируют существенно увеличить поставки газа в Евросоюз.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, газ, война, война России против Украины, Евросоюз, Жозеп Боррель
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