Венгрия к 2050 году может отказаться от российского газа – министр технологий и промышленности

Среди нынешних задач правительства Палькович выделил пересмотр национальной энергетической стратегии, чтобы включить в нее, в частности, значительное сокращение доли природного газа в энергетическом балансе и увеличение доли альтернативных источников энергии.

Он отметил, что в 2023 году должны быть применены меры по сокращению спроса на газ, а в дальнейшем – меры по энергоэффективности и электрификации.

Агентство Reuters отметило, что Венгрия по контракту, подписанному в 2021 году, получает от РФ 4,5 млрд м³ газа в год.

По словам Пальковича, в качестве первого шага Венгрия намерена сократить долю газа в общем потреблении энергии до 26% к 2030 году с 35% в 2021 году (примерно на 2,4 млрд м³).

Также министр рассказал, что капитальный ремонт венгерской энергетической системы обойдется примерно в €24 млрд, €16 млрд из которых поступят из финансирования ЕС.