Венгрия к 2050 году может отказаться от российского газа – министр технологий и промышленности

Среди нынешних задач правительства Палькович выделил пересмотр национальной энергетической стратегии, чтобы включить в нее, в частности, значительное сокращение доли природного газа в энергетическом балансе и увеличение доли альтернативных источников энергии.
Он отметил, что в 2023 году должны быть применены меры по сокращению спроса на газ, а в дальнейшем – меры по энергоэффективности и электрификации.
Агентство Reuters отметило, что Венгрия по контракту, подписанному в 2021 году, получает от РФ 4,5 млрд м³ газа в год.
По словам Пальковича, в качестве первого шага Венгрия намерена сократить долю газа в общем потреблении энергии до 26% к 2030 году с 35% в 2021 году (примерно на 2,4 млрд м³).
Также министр рассказал, что капитальный ремонт венгерской энергетической системы обойдется примерно в €24 млрд, €16 млрд из которых поступят из финансирования ЕС.
По долгосрочному соглашению с Россией, подписанному в прошлом году, до начала войны в Украине, Венгрия получает 3,5 млрд м³ газа в год через Болгарию и Сербию и еще 1 млрд м³ по трубопроводу из Австрии. Соглашение с "Газпромом" рассчитано на 15 лет.
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
Весной Венгрия несколько недель блокировала шестой пакет санкций ЕС, в который входит частичное эмбарго на нефть. Сийярто 6 июля сказал, что Венгрия не может отказаться от российской нефти. По его словам, "это физически невозможно".
23 августа Венгрия выступила против новых энергетических санкций против РФ и визовых ограничений для россиян.
Венгрия примерно на 85% зависит от импорта российского газа и на 65% – сырой нефти из России. Кроме того, она импортирует меньшую часть необходимой ей электроэнергии, поэтому ее уязвимость в случае энергетического кризиса в Европе, по мнению аналитиков, высока, сообщало Reuters.