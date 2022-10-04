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Венгрия к 2050 году может отказаться от российского газа – министр технологий и промышленности

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Венгрия планирует сократить потребление газа
Венгрия планирует сократить потребление газа
Фото: EPA

К 2050 году импорт российского газа в Венгрию может упасть до нуля. Об этом заявил министр технологий и промышленности страны Ласло Палкович 4 октября во время форума, организованного изданием Portfolio.hu.

Среди нынешних задач правительства Палькович выделил пересмотр национальной энергетической стратегии, чтобы включить в нее, в частности, значительное сокращение доли природного газа в энергетическом балансе и увеличение доли альтернативных источников энергии. 

Он отметил, что в 2023 году должны быть применены меры по сокращению спроса на газ, а в дальнейшем – меры по энергоэффективности и электрификации.

Агентство Reuters отметило, что Венгрия по контракту, подписанному в 2021 году, получает от РФ 4,5 млрд м³ газа в год.

По словам Пальковича, в качестве первого шага Венгрия намерена сократить долю газа в общем потреблении энергии до 26% к 2030 году с 35% в 2021 году (примерно на 2,4 млрд м³).

Также министр рассказал, что капитальный ремонт венгерской энергетической системы обойдется примерно в €24 млрд, €16 млрд из которых поступят из финансирования ЕС.

Контекст:

По долгосрочному соглашению с Россией, подписанному в прошлом году, до начала войны в Украине, Венгрия получает 3,5 млрд м³ газа в год через Болгарию и Сербию и еще 1 млрд м³ по трубопроводу из Австрии. Соглашение с "Газпромом" рассчитано на 15 лет.

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

Весной Венгрия несколько недель блокировала шестой пакет санкций ЕС, в который входит частичное эмбарго на нефть. Сийярто 6 июля сказал, что Венгрия не может отказаться от российской нефти. По его словам, "это физически невозможно".

23 августа Венгрия выступила против новых энергетических санкций против РФ и визовых ограничений для россиян.

Венгрия примерно на 85% зависит от импорта российского газа и на 65% – сырой нефти из России. Кроме того, она импортирует меньшую часть необходимой ей электроэнергии, поэтому ее уязвимость в случае энергетического кризиса в Европе, по мнению аналитиков, высока, сообщало Reuters.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, газ, санкции, Венгрия, война России против Украины
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