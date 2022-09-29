ГОРДОН
 
 
МИР

Нидерланды отозвали лицензию у оператора "Турецкого потока", Венгрия и Сербия могут остаться без газа – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Газопровод открывали Путин и Эрдоган
Газопровод открывали Путин и Эрдоган
Фото: ЕРА (архив)

Центральное управление импорта и экспорта Нидерландов (CDIU) 17 августа объявило нидерландской "дочке" российского "Газпрома" South Stream Transport B.V, которая эксплуатирует газопровод "Турецкий поток", о досрочном отзыве ее лицензии с 17 сентября. Об этом 29 сентября сообщает "Радио Свобода".

Журналисты ссылаются на оказавшиеся в их распоряжении внутренние документы South Stream Transport B.V.

"Из документов следует, что газопровод фактически должен был быть остановлен 17 сентября, а это значит, что Венгрия и Сербия могут остаться практически без газа", – отмечает "Радио Свобода".

По его данным, 14 сентября главный исполнительный директор компании Олег Аксютин приказал "приостановить выполнение всех договоров, относящихся к техническому сопровождению газопровода, включая проектирование, изготовление, сборку, испытания, ремонт, техническое обслуживание и обучение, все виды поддержки, включая устные".

Транспортировка газа должна быть продолжена "с обеспечением только аварийной поддержки в целях не допустить нанесения ущерба окружающей среде", подчеркивают журналисты.

По информации "Радио Свобода", South Stream Transport B.V. подала заявку на новую лицензию, но "никто не знает, будет ли она выдана". Также якобы компания не уведомила турецкую сторону о проблемах с лицензией.

Радио подчеркивает, что "Турецкий поток" на сегодняшний день остается последним газопроводом, по которому российский газ "без проблем попадает в Европу", и основными потребителями трубопровода являются Сербия (зависима "достаточно серьезно") и Венгрия ("практически полностью").

Контекст:

"Турецкий поток" – газопровод из России в Турцию через Черное море проектной мощностью 31,5 млрд м³ газа в год. Он также предназначен для поставок российского газа в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию.

На торжественной церемонии завершения строительства "Турецкого потока" в ноябре 2018 года присутствовали президент Турции Рэджеп Эрдоган и президент России Владимир Путин. Также вместе они открыли газопровод в январе 2020 года.

В ноябре 2021 года из-за аварии на болгарской территории российский газ прекращали подавать в Сербию и Венгрию.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Газпром, Россия, Турция, газ, Нидерланды, Венгрия, Сербия, газопровод, лицензия, Турецкий поток, документы, российский газ, оператор, компании
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  76-летняя Шер в обтягивающем наряде продефилировала по подиуму в присутствии 8 тыс. зрителей. Видео
  76-летняя Шер в обтягивающем наряде продефилировала по подиуму в присутствии 8 тыс. зрителей. Видео
76-летний Сталлоне показал 26-летнюю старшую дочь
76-летний Сталлоне показал 26-летнюю старшую дочь
  Сломанные пальцы, потерянное зрение и Трамп в эпизоде. Культовому фильму "Запах женщины" – 30 лет
  Сломанные пальцы, потерянное зрение и Трамп в эпизоде. Культовому фильму "Запах женщины" – 30 лет
"Сексуальная и, как всегда, красивая". 64-летняя Мадонна снялась в ванне с бокалом и закуской
"Сексуальная и, как всегда, красивая". 64-летняя Мадонна снялась в ванне с бокалом и закуской
Муж Мозговой показал свое счастье
Муж Мозговой показал свое счастье
Цилык сообщила о выходе украинского фильма "Я и Феликс" c Издрыком
Цилык сообщила о выходе украинского фильма "Я и Феликс" c Издрыком
Горбунов о возвращении Потапа в Украину: Я бы на его месте приехал раньше
Горбунов о возвращении Потапа в Украину: Я бы на его месте приехал раньше
"Встретила бывшего". Дорофеева показала объятия с Позитивом
"Встретила бывшего". Дорофеева показала объятия с Позитивом
Как преодолеть стресс во время войны: продолжаются бесплатные групповые консультации мобильных бригад психологов Фонда Рината Ахметова в областях Украины
Как преодолеть стресс во время войны: продолжаются бесплатные групповые консультации мобильных бригад психологов Фонда Рината Ахметова в областях Украины
Пугачева с детьми покинула РФ – российские СМИ
Пугачева с детьми покинула РФ – российские СМИ
"Ты будешь солдатом оккупационной армии на преступной войне". Роднянский обратился к российским призывникам
"Ты будешь солдатом оккупационной армии на преступной войне". Роднянский обратился к российским призывникам
"Домашний офис". 49-летняя Клум в крошечном бикини снялась вместе с молодым супругом
"Домашний офис". 49-летняя Клум в крошечном бикини снялась вместе с молодым супругом
Бекхэм сделал селфи в чане со льдом
Бекхэм сделал селфи в чане со льдом
"А кого там тогда бомбили?" Макаревич прокомментировал псевдореферендумы во временно оккупированных областях Украины
"А кого там тогда бомбили?" Макаревич прокомментировал псевдореферендумы во временно оккупированных областях Украины
Никитюк показала селфи с отцом
Никитюк показала селфи с отцом
"Больше не могла". Дорофеева высказалась о новом романе и расставании с мужем
"Больше не могла". Дорофеева высказалась о новом романе и расставании с мужем
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Британец, который бросил жену и детей ради беженки из Украины, разорвал отношения с ней, обвинив в неумении употреблять алкоголь (277368)
2
"Невероятно счастливы". Жена Зеленского сообщила, что их дочь стала студенткой (199689)
3
Экс-друг Ани Лорак режиссер Боднарчук: Кому она здесь нахер нужна? Она знает, что ее уже прокляли 10 раз (154081)
4
Уотерс после отмены концертов в Польше из-за антиукраинских высказываний написал открытое письмо Путину (128607)
5
"Я приеду быстро, поверьте мне. Я не боюсь этой поездки". 86-летний Делон отреагировал на предложение Зеленского приехать в Украину (121234)
6
49-летняя Клум без бюстгальтера показала себя со всех сторон (102172)
7
Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко снялась на берегу океана в футболке с изображением мужа. Фото (85708)
8
"Залужность фото зашкаливает", "Какое милое лицо и добрые глаза у Залужного". Арестович сделал селфи в обнимку с главнокомандующим ВСУ (46503)
 
 
 
 