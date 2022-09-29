Нидерланды отозвали лицензию у оператора "Турецкого потока", Венгрия и Сербия могут остаться без газа – СМИ

Журналисты ссылаются на оказавшиеся в их распоряжении внутренние документы South Stream Transport B.V.

"Из документов следует, что газопровод фактически должен был быть остановлен 17 сентября, а это значит, что Венгрия и Сербия могут остаться практически без газа", – отмечает "Радио Свобода".

По его данным, 14 сентября главный исполнительный директор компании Олег Аксютин приказал "приостановить выполнение всех договоров, относящихся к техническому сопровождению газопровода, включая проектирование, изготовление, сборку, испытания, ремонт, техническое обслуживание и обучение, все виды поддержки, включая устные".

Транспортировка газа должна быть продолжена "с обеспечением только аварийной поддержки в целях не допустить нанесения ущерба окружающей среде", подчеркивают журналисты.

По информации "Радио Свобода", South Stream Transport B.V. подала заявку на новую лицензию, но "никто не знает, будет ли она выдана". Также якобы компания не уведомила турецкую сторону о проблемах с лицензией.

Радио подчеркивает, что "Турецкий поток" на сегодняшний день остается последним газопроводом, по которому российский газ "без проблем попадает в Европу", и основными потребителями трубопровода являются Сербия (зависима "достаточно серьезно") и Венгрия ("практически полностью").