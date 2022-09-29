Нидерланды отозвали лицензию у оператора "Турецкого потока", Венгрия и Сербия могут остаться без газа – СМИ

Журналисты ссылаются на оказавшиеся в их распоряжении внутренние документы South Stream Transport B.V.
"Из документов следует, что газопровод фактически должен был быть остановлен 17 сентября, а это значит, что Венгрия и Сербия могут остаться практически без газа", – отмечает "Радио Свобода".
По его данным, 14 сентября главный исполнительный директор компании Олег Аксютин приказал "приостановить выполнение всех договоров, относящихся к техническому сопровождению газопровода, включая проектирование, изготовление, сборку, испытания, ремонт, техническое обслуживание и обучение, все виды поддержки, включая устные".
Транспортировка газа должна быть продолжена "с обеспечением только аварийной поддержки в целях не допустить нанесения ущерба окружающей среде", подчеркивают журналисты.
По информации "Радио Свобода", South Stream Transport B.V. подала заявку на новую лицензию, но "никто не знает, будет ли она выдана". Также якобы компания не уведомила турецкую сторону о проблемах с лицензией.
Радио подчеркивает, что "Турецкий поток" на сегодняшний день остается последним газопроводом, по которому российский газ "без проблем попадает в Европу", и основными потребителями трубопровода являются Сербия (зависима "достаточно серьезно") и Венгрия ("практически полностью").
"Турецкий поток" – газопровод из России в Турцию через Черное море проектной мощностью 31,5 млрд м³ газа в год. Он также предназначен для поставок российского газа в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию.
На торжественной церемонии завершения строительства "Турецкого потока" в ноябре 2018 года присутствовали президент Турции Рэджеп Эрдоган и президент России Владимир Путин. Также вместе они открыли газопровод в январе 2020 года.
В ноябре 2021 года из-за аварии на болгарской территории российский газ прекращали подавать в Сербию и Венгрию.