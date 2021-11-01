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Венгрия и Сербия остались без российского газа из-за аварии на трубопроводе в Болгарии. Украина предложила свои транзитные мощности

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Транзит российского газа в Венгрию через Украину не происходит с 1 октября, отметил Макогон
Транзит российского газа в Венгрию через Украину не происходит с 1 октября, отметил Макогон
Фото: EPA

Болгарский оператор ГТС Bulgartransgaz в ночь на 1 ноября приостановил транспортировку российского природного газа в Сербию и Венгрию из-за аварии в районе села Ветрино. Об этом сообщается на сайте компании.

Поставки газа были приостановлены и в Румынию, но с 8.00 их частично восстановили.

Транзитные мощности в Венгрию для минимизации последствий разрыва нового газопровода (продолжения "Турецкого потока") для потребителей двух стран готов предложить "Оператор ГТС Украины", сообщил в Facebook гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.

"К сожалению, подобные аварии случаются со всеми операторами... Поэтому так важно иметь резервные газопроводы и дополнительную маневренность сети, как у украинской ГТС. Этот аспект всегда будет преимуществом перед однотрубными, а тем более подводными маршрутами. Что существенно влияет на безопасность, надежность и бесперебойность поставок газа", – написал Макогон.

Он отметил, что транзит российского газа в Венгрию через Украину не происходит с 1 октября.

https://www.facebook.com/mcfire76/posts/10158975616314081

Контекст:

В июле этого года стало известно, что сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ завершили строительство линейной части газопровода "Балканский поток", по которому Венгрия сможет получать российский газ в обход Украины.

27 сентября венгерская государственная энергетическая группа MVM CEEnergy Zrt заключила соглашение с "Газпромом" о поставках российского газа на период до 2036 года. В результате его подписания Украина потеряла около 4,5 млрд м³ транзита, отметил Макогон. По его словам, под угрозой также находится возможность импорта газа виртуальным реверсом из Венгрии.

В МИД Украины заявляли, что удивлены и разочарованы решением Венгрии, а также предупредили о намерении обратиться в Еврокомиссию по этому поводу. Макогон сообщил, что транзит газа в Венгрию через Украину может полностью прекратиться, несмотря на контракт, действующий до 2024 года.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на критику соглашения обвинил Киев во "вмешательстве" во внутренние дела Венгрии, так как не считает поставки российского газа политическим вопросом. Он заявлял, что "глубоко возмущен решением украинского правительства оспорить это соглашение в Европейской комиссии".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после этого назвал ударом действия Будапешта. Киев и Будапешт должны рассмотреть пути для дальнейшего сотрудничества в сфере энергетики и выработать "оптимальные решения для нейтрализации угроз этого соглашения", считают в МИД.

В Еврокомиссии решили проверить, соблюдены ли в условиях газового контракта правила ЕС.

"Оператор газотранспортной системы Украины" сообщил, что в 7.00 1 октября "Газпром" прекратил поставки газа в Венгрию через территорию Украины.

"Газпром" 1 октября заявил о начале поставок газа в Венгрию и Хорватию через газопровод "Турецкий поток".

Теги: Газпром, Россия, Украина, Болгария, Венгрия, авария, Сербия, ГТС, газопровод, транзит, Турецкий поток, безопасность, российский газ, Сергей Макогон, Оператор газотранспортной системы Украины
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