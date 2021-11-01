Венгрия и Сербия остались без российского газа из-за аварии на трубопроводе в Болгарии. Украина предложила свои транзитные мощности

Транзит российского газа в Венгрию через Украину не происходит с 1 октября, отметил Макогон Фото: EPA

Поставки газа были приостановлены и в Румынию, но с 8.00 их частично восстановили.

Транзитные мощности в Венгрию для минимизации последствий разрыва нового газопровода (продолжения "Турецкого потока") для потребителей двух стран готов предложить "Оператор ГТС Украины", сообщил в Facebook гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.

"К сожалению, подобные аварии случаются со всеми операторами... Поэтому так важно иметь резервные газопроводы и дополнительную маневренность сети, как у украинской ГТС. Этот аспект всегда будет преимуществом перед однотрубными, а тем более подводными маршрутами. Что существенно влияет на безопасность, надежность и бесперебойность поставок газа", – написал Макогон.

Он отметил, что транзит российского газа в Венгрию через Украину не происходит с 1 октября.