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Гендиректор "Оператора ГТС Украины" сообщил о потерях от газового контракта Венгрии с РФ

Газовый контракт между Москвой и Будапештом стал "болезненным ударом" для Киева, отметил Макогон
Газовый контракт между Москвой и Будапештом стал "болезненным ударом" для Киева, отметил Макогон
Фото: Оператор ГТС України / Facebook

В результате подписания газового контракта между Венгрией и Россией Украина потеряла около 4,5 млрд м³ транзита. Об этом в интервью ТСН, опубликованном 26 октября, сообщил генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.

"Мы потеряли около 4,5 млрд. млрд м³ транзита точно, а есть риск потери вплоть до 10 млрд м³ в этом направлении", – отметил Макогон.

По его словам, под угрозой также находится возможность импорта газа виртуальным реверсом из Венгрии.

"Венгрия в этом году была основным направлением для импорта – 95% объемов газа. Однако у нас остается возможность импортировать газ из Польши, Словакии, Румынии, и сейчас этот импорт проводим. Каждый день импортируется около 5 млн м³ газа украинскими и международными трейдерами", – рассказал гендиректор ОГТСУ.

Макогон подчеркнул, что контракт между Москвой и Будапештом стал "болезненным ударом" для Киева.  

"Фактически он подтверждает, что все идеи и заявления о планах увеличивать транзит через Украину, как-то сохранить транзит после 2024 года, далеки от реальности. Транзит постоянно уменьшается. Как только у "Газпрома" появляется возможность обойти Украину, они это делают", – добавил глава ОГТСУ.

Макогон назвал ложными аргументы РФ о безопасности и дешевизне маршрутов в обход Украины. В то же время в Киеве есть понимание, что соглашение между Венгрией и Россией было "политическим".

"И, видимо, предложение "Газпрома" было таково: либо вы соглашаетесь на поставки газа из Сербии, либо газ вы не получаете", – резюмировал гендиректор ОГТСУ.

Контекст:

В июле этого года стало известно, что сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ завершили строительство линейной части газопровода "Балканский поток", по которому Венгрия сможет получать российский газ в обход Украины.

27 сентября венгерская государственная энергетическая группа MVM CEEnergy Zrt заключила соглашение с "Газпромом" о поставках российского газа на период до 2036 года.

В МИД Украины заявляли, что удивлены и разочарованы решением Венгрии, а также предупредили о намерении обратиться в Еврокомиссию по этому поводу. Макогон сообщил, что транзит газа в Венгрию через Украину может полностью прекратиться, несмотря на контракт, действующий до 2024 года.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на критику соглашения обвинил Киев во "вмешательстве" во внутренние дела Венгрии, так как не считает поставки российского газа политическим вопросом. Он заявлял, что "глубоко возмущен решением украинского правительства оспорить это соглашение в Европейской комиссии".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после этого назвал ударом действия Будапешта. Киев и Будапешт должны рассмотреть пути для дальнейшего сотрудничества в сфере энергетики и выработать "оптимальные решения для нейтрализации угроз этого соглашения", считают в МИД.

В Еврокомиссии решили проверить, соблюдены ли в условиях газового контракта правила ЕС.

"Оператор газотранспортной системы Украины" сообщил, что в 7.00 1 октября "Газпром" прекратил поставки газа в Венгрию через территорию Украины.

"Газпром" 1 октября заявил о начале поставок газа в Венгрию и Хорватию через газопровод "Турецкий поток".

Теги: Газпром, Россия, Украина, газ, Венгрия, газопровод, транзит, российский газ, соглашение, Сергей Макогон, Оператор газотранспортной системы Украины
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