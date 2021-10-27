Гендиректор "Оператора ГТС Украины" сообщил о потерях от газового контракта Венгрии с РФ

Газовый контракт между Москвой и Будапештом стал "болезненным ударом" для Киева, отметил Макогон Фото: Оператор ГТС України / Facebook

"Мы потеряли около 4,5 млрд. млрд м³ транзита точно, а есть риск потери вплоть до 10 млрд м³ в этом направлении", – отметил Макогон.

По его словам, под угрозой также находится возможность импорта газа виртуальным реверсом из Венгрии.

"Венгрия в этом году была основным направлением для импорта – 95% объемов газа. Однако у нас остается возможность импортировать газ из Польши, Словакии, Румынии, и сейчас этот импорт проводим. Каждый день импортируется около 5 млн м³ газа украинскими и международными трейдерами", – рассказал гендиректор ОГТСУ.

Макогон подчеркнул, что контракт между Москвой и Будапештом стал "болезненным ударом" для Киева.

"Фактически он подтверждает, что все идеи и заявления о планах увеличивать транзит через Украину, как-то сохранить транзит после 2024 года, далеки от реальности. Транзит постоянно уменьшается. Как только у "Газпрома" появляется возможность обойти Украину, они это делают", – добавил глава ОГТСУ.

Макогон назвал ложными аргументы РФ о безопасности и дешевизне маршрутов в обход Украины. В то же время в Киеве есть понимание, что соглашение между Венгрией и Россией было "политическим".

"И, видимо, предложение "Газпрома" было таково: либо вы соглашаетесь на поставки газа из Сербии, либо газ вы не получаете", – резюмировал гендиректор ОГТСУ.