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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Фейгин: Путин боится, что ни один бункер его не спасет

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Президент РФ Путин боится удара по бункеру и предупрежден о последствиях применения ядерного оружия, считает Фейгин
Президент РФ Путин боится удара по бункеру и предупрежден о последствиях применения ядерного оружия, считает Фейгин
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин боится, что его не спасет бункер. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил российский юрист, блогер Марк Фейгин, отвечая на вопрос об оружии.

Бацман спросила, что значит то, что недавно в китайской прессе опубликовали статью о том, что Китай имеет оружие, которое может пробивать бункеры на глубине 2,5 тыс. м, отметив, что у Путина бункер – 300–350 м.

Фейгин добавил, что в США давно есть такое вооружение. 

"Они эквивалентны по удару и мощности килотонным бомбам ядерным, но они не ядерный несут заряд. То есть они природу имеют не ядерную. Там совершенно другая используется технология. Имеют ли такие бомбы в Китае? Я не исключаю. Думаю, что наверняка Китай очень стремится подражать в этом смысле. И, наверное, если мы контекстом этого видим опасения Путина, что ни один бункер его не спасет, – так он этого боится, действительно. Он действительно этого опасается", – сказал он.

По его мнению, "удар по бункеру" возможен в контексте "большой войны". Он отметил, что советник национальной безопасности США Джейк Салливан заявил: "США в частном порядке передали информацию о том, что РФ ждут катастрофические последствия". В то же время, по его мнению, на опережение западные страны действовать не будут.

"Это предполагает в том числе и бункеры, и бомбы, и все остальное. И я думаю, что в Кремле это так или иначе услышали. Понимаете? Можно ли сделать это на опережение? Как всякие западные люди с рефлексией и рациональным началом, они все время опасаются взятия ответственности – волевым образом даже – за подобные действия. Боятся. Они хотят морального оправдания для себя: "Ну вот же применил он эти виды вооружений. Ну что делать? И мы ответили". А вот стать первыми... Они уже так делали и, по-моему, этого избегают", – добавил Фейгин.

Фейгин: Беспомощность Путина рано или поздно заставит действовать его окружение. В России всегда так происходило. Ты либо Берия, либо Хрущев. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube


Контекст:

21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Намек он повторил и 30 сентября, заявив, что "мы будем защищать нашу землю (речь о незаконно аннексированных территориях Украины. – "ГОРДОН") всеми имеющимися у нас силами и средствами".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.

22 сентября издание The Washington Post сообщило: между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Владимир Путин, оружие, ядерное оружие, вооружение, угрозы, Марк Фейгин, Алеся Бацман, безопасность, ядерный удар
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