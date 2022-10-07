Меркель: Мир в Европе возможен только с участием России

Бывший канцлер не первый раз заявляет, что Германии в будущем нужно будет наладить отношения с Москвой Фото: ЕРА

По ее словам, нападение РФ на Украину стало "глубоким поворотным моментом". Меркель заявила, что нужно "относиться серьезно к словам [президента РФ Владимира Путина о ядерном ударе], а не классифицировать их как блеф с самого начала".

Выступая на 77-летии издания в Мюнхнене, она еще раз подчеркнула, что прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России.

"Пока нам не удалось этого сделать, холодная война на самом деле еще не закончилась", – сказала экс-канцлер.

28 сентября Меркель уже озвучивала позицию о том, что Германии в будущем нужно будет наладить отношения с Москвой. На открытии Фонда федерального канцлера Гельмута Коля она заявила, что это "не признак слабости, а признак политической мудрости, помогающей сохранить пространство для маневра или, что не менее важно, разработать новый план".

На ее слова тогда отреагировал бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Трудно поверить: экс-канцлер, которая своими годами путинского уюта сделала возможной агрессию Москвы против украинцев, беззастенчиво философствует о том, "как можно снова развивать что-то вроде отношений с нами и с Россией", – написал он в Twitter.