Меркель: Мир в Европе возможен только с участием России

По ее словам, нападение РФ на Украину стало "глубоким поворотным моментом". Меркель заявила, что нужно "относиться серьезно к словам [президента РФ Владимира Путина о ядерном ударе], а не классифицировать их как блеф с самого начала".
Выступая на 77-летии издания в Мюнхнене, она еще раз подчеркнула, что прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России.
"Пока нам не удалось этого сделать, холодная война на самом деле еще не закончилась", – сказала экс-канцлер.
28 сентября Меркель уже озвучивала позицию о том, что Германии в будущем нужно будет наладить отношения с Москвой. На открытии Фонда федерального канцлера Гельмута Коля она заявила, что это "не признак слабости, а признак политической мудрости, помогающей сохранить пространство для маневра или, что не менее важно, разработать новый план".
На ее слова тогда отреагировал бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник.
"Трудно поверить: экс-канцлер, которая своими годами путинского уюта сделала возможной агрессию Москвы против украинцев, беззастенчиво философствует о том, "как можно снова развивать что-то вроде отношений с нами и с Россией", – написал он в Twitter.
21 сентября президент России Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Намек он повторил и 30 сентября, заявив, что "мы будем защищать нашу землю (речь о незаконно аннексированных территориях Украины. – "ГОРДОН") всеми имеющимися у нас силами и средствами".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент Украины отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.
22 сентября издание The Washington Post сообщило: между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете NOZ, вышедшем 28 сентября, также предостерег Путина от применения ядерного оружия.
Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что в ближайшей перспективе Россия не нанесет ядерный удар по Украине.
Зеленский 6 октября выразил мнение, что Путин "не сможет сохранить жизнь", если решит применить ядерное оружие.